Китай установил очередной рекорд в сфере возобновляемых источников энергии. Страна вывела в открытое море крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину, закреплённую на морском дне. Это гигантское сооружение привлекает внимание специалистов не только своими размерами, но и сферой применения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, данный проект основан на платформе типа Тенсион-Лег Платформ (ТЛП), которая крепится ко дну моря с помощью вертикально натянутых тросов. Такая конструкция практически сводит к нулю вертикальные колебания турбины и обеспечивает её стабильную работу даже в глубоководных районах с сильными волнами.

Проект разработан китайской государственной нефтегазовой компанией КНУК. Примечательно, что электроэнергия, вырабатываемая данной турбиной, направляется не в береговую общую энергосистему, а на обеспечение питанием морских нефтегазодобывающих платформ.

Технические характеристики и эффективность

Турбина мощностью 16 МВ в настоящее время направляется к нефтяному месторождению Луфэн в Южно-Китайском море. Там сооружение подключается к добывающим платформам через подводные кабели. Общая высота конструкции составляет 307 метров, а вес — около 8 тысяч тонн.

По расчётам КНУК, данное устройство способно вырабатывать в среднем 54 миллиона кВт·ч электроэнергии в год. Этот показатель позволяет резко сократить традиционный расход топлива на морских платформах. В частности, компания планирует ежегодно экономить 15 тысяч кубометров топлива и сокращать объём выбросов углекислого газа в атмосферу на 35 тысяч тонн.

Данный проект является важной частью стратегии Китая по снижению «углеродного следа» в нефтегазовой отрасли. В условиях ускоряющегося во всём мире перехода на зелёную энергию использование возобновляемых источников даже добывающими отраслями — это большой шаг на пути к экологической устойчивости.

Хотя в условиях Узбекистана морские турбины не применяются, этот технологический прорыв Китая представляет собой важный опыт по использованию альтернативных энергетических установок в экстремальных условиях. Подобные инновации в будущем послужат ключевым фактором в оптимизации энергопотребления и снижении вреда окружающей среде.