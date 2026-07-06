Система Tesla ФСД не прошла испытания: автопилот все еще не может заменить человека

·27·Технологии
Система Tesla ФСД не прошла испытания: автопилот все еще не может заменить человека

Несмотря на стремительное развитие технологий автономного вождения, современные системы AI все еще допускают серьезные ошибки в обычных дорожных условиях. Результаты масштабного исследования, проведенного в Австралии, показали, что система Фулл Селф-Дривинг (ФСД) от компании Tesla еще не достигла уровня безопасного передвижения без вмешательства человека. Это означает, что «момент ChatGPT» для беспилотных автомобилей, предсказанный главой NVIDIA Дженсеном Хуангом, еще далек. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе испытаний, длившихся более 100 дней на дорогах Квинсленда, электромобиль Tesla Model Y спровоцировал более 500 критических ситуаций. По данным иксбт.ком, исследователи создали специальный открытый архив Вхите Бокс Аутономй для фиксации каждой неисправности и непредсказуемых действий системы. Самое интересное, что, хотя система иногда действовала точнее профессиональных водителей, в простых ситуациях она допускала неожиданные ошибки.

Неожиданные ошибки и уязвимость системы

В ходе тестов выяснилось, что система Tesla ФСД иногда неверно интерпретирует даже хорошо нанесенную дорожную разметку. Например, при проезде небольших мостов автомобиль не мог определить траекторию и начинал двигаться «змейкой». Также в зонах с ограничением скорости, особенно вблизи школ, система ошибалась в 90 процентах случаев. Даже в часы, когда школьные занятия заканчивались и ограничения не действовали, автомобиль необоснованно снижал скорость, создавая помехи другим водителям.

С точки зрения безопасности наиболее опасные ситуации наблюдались на железнодорожных переездах. В одном случае Tesla, следуя за впереди идущей машиной, едва не остановилась прямо на рельсах. Водителю пришлось задействовать систему экстренного торможения, чтобы исправить ситуацию. Подобные случаи показывают, что автономные системы все еще не способны полноценно анализировать обстановку.

Человеческий фактор и сложные перекрестки

Исследователи подчеркивают, что самая сложная задача для автономных систем — это неформальное взаимодействие с другими водителями. В ситуациях, когда нужно уступить дорогу или встроиться в поток, алгоритмы часто колеблются. Система чаще всего допускала ошибки в следующих случаях:

  • Движение на сложных круговых развязках;
  • Проезд между плотно припаркованными на обочине машинами;
  • Неверная классификация водителей скутеров как пешеходов;
  • Неспособность распознать дорожные знаки в неблагоприятных погодных условиях.
Внедрение подобных технологий в условиях Узбекистана пока кажется сложным. Качество дорожной разметки и культура вождения, основанная на взаимопонимании между водителями, создадут большие трудности для таких систем, как Tesla ФСД. Тот факт, что ни одна поездка во время испытаний не была завершена без вмешательства человека, свидетельствует о том, что технология еще «сырая».

В заключение можно сказать, что системы автономного вождения очень полезны в качестве вспомогательной функции, однако полностью доверять им руль пока опасно. Компании продолжают совершенствовать программное обеспечение, но для достижения полной автономности потребуются еще несколько лет и миллионы километров испытаний.

TeslaАвтопилотТехнологииИскусственный ИнтеллектБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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