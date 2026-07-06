Объявлены стартовые составы на матч Мексика — Англия

·0·Спорт
Объявлены стартовые составы на матч Мексика — Англия

Объявлены стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии.

Встреча начнется в 06:00 по ташкентскому времени. Мексика выйдет на поле по тактической схеме 4-3-3, а Англия — 4-2-3-1.

Состав сборной Мексики:

• Вратарь: Рауль Ранхель
• Защитники: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Йохан Васкес, Хесус Гальярдо
• Полузащитники: Луис Ромо, Эрик Лира, Хильберто Мора
• Нападающие: Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес

Состав сборной Англии:

• Вратарь: Джордан Пикфорд
• Защитники: Нико О'Райли, Марк Геи, Эзри Конса, Джарелл Куанса
• Полузащитники: Деклан Райс, Эллиот Андерсон
• Атакующие полузащитники: Энтони Гордон, Джуд Беллингем, Букайо Сака
• Нападающий: Гарри Кейн

Англия в атаке делает ставку на Кейна. Под ним будет действовать Беллингем, на флангах сыграют Гордон и Сака. У Мексики роль центрального нападающего исполнит Рауль Хименес.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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