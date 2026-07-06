Тайна излучения Хокинга: ученые открыли новый механизм испарения черных дыр

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Тайна излучения Хокинга: ученые открыли новый механизм испарения черных дыр

В исследованиях излучения Хокинга, одной из самых сложных и спорных теорий современной физики, произошел важный прорыв. Международная группа ученых из Германии, Мексики и Израиля представила неожиданную и гораздо более простую модель, объясняющую механизм высвобождения энергии черными дырами. Это открытие может открыть новую эру в понимании эволюции самых загадочных объектов во Вселенной. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно теории, выдвинутой Стивеном Хокингом в 1974 году, черные дыры не являются абсолютно «поглощающими» объектами. Из-за квантовых эффектов они излучают очень слабое тепловое излучение и со временем теряют массу, испаряясь. Однако в условиях реальной Вселенной зафиксировать это излучение невозможно, так как оно теряется среди космического фонового шума. По этой причине исследователи сосредоточились на создании оптических аналогов черных дыр в лабораторных условиях.

«Черная дыра» в лабораторных условиях

Физики из Университета Падерборна (Германия) и Института Вейцмана (Израиль) использовали специальную оптическую систему на основе нелинейных световодов. Это устройство позволило смоделировать горизонт событий черной дыры — границу, из-за которой ничто, даже свет, не может вернуться обратно. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что процесс возникновения излучения Хокинга гораздо проще, чем предполагалось ранее.

Предыдущие теории описывали это излучение как цепочку нескольких сложных квантовых процессов. Новое исследование показало, что ключевую роль играет механизм обратной связи между излучением и самой системой. Руководитель исследования Лоренцо М. Прокопио подчеркнул, что эта новая модель не только упрощает теорию, но и помогает точнее понять, как возникает излучение в реальных гравитационных системах.

Еще один важный аспект исследования заключается в том, что излучение Хокинга — это не просто пассивный процесс. Эксперименты доказали, что излучение активно воздействует на систему, которая его порождает. Именно этот механизм обратной связи является ключевым фактором, подтверждающим, что черные дыры могут терять массу и в конечном итоге полностью исчезнуть.

Точка соприкосновения квантовой физики и теории относительности

Значение этого открытия не ограничивается только черными дырами. Излучение Хокинга — одна из немногих точек, где можно объединить две фундаментальные, но противоречащие друг другу теории: общую теорию относительности и квантовую механику. Ученым пока не удалось создать единую теорию «квантовой гравитации», а лабораторные эксперименты — самый перспективный шаг на этом пути.

Для любителей науки это означает, что изучение фундаментальных законов физики теперь осуществляется не только с помощью гигантских телескопов, но и с помощью компактных лабораторных установок. Подобные исследования в будущем помогут найти ответы на вопросы о происхождении Вселенной и ее конечной судьбе.

По данным Иксбт.ком, результаты этой научной работы вызвали большой интерес в мире физики. Если лабораторные результаты будут подтверждены астрофизическими наблюдениями, это станет окончательным доказательством величайшей идеи Стивена Хокинга, которая могла бы быть удостоена Нобелевской премии после его смерти.

ФизикаКосмосЧерная ДыраИзлучение ХокингаНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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