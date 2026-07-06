Глава NASA назвал причину мощного взрыва ракеты New Glenn

·22·Технологии
Глава NASA назвал причину мощного взрыва ракеты New Glenn

Стали известны подробности аварии, связанной с тяжелой ракетой New Glenn компании Blue Origin, которая считается одним из крупнейших проектов в области освоения космоса. Глава NASA Джаред Айзекман озвучил предварительные выводы о том, что причиной мощного взрыва, произошедшего в мае, стали неисправности в двигательной установке. Ожидается, что этот инцидент окажет серьезное влияние на планы не только частной компании, но и всей лунной программы США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным издания Политико и иксбт.ком, специалисты NASA были привлечены к расследованию с первых дней после происшествия. В настоящее время инженеры Blue Origin в сотрудничестве со специалистами агентства сосредоточены на анализе технических недостатков системы двигателя. Джаред Айзекман подчеркнул, что агентство продолжит оказывать компании всю необходимую техническую поддержку.

Техническая неисправность и масштаб взрыва

Напомним, что ракета New Glenn взорвалась 28 мая 2026 года во время проведения статических огневых испытаний. Взрыв был настолько мощным, что его вспышку было отчетливо видно на расстоянии 190 километров от места происшествия, на другом конце штата. Столь сильный выброс энергии нанес серьезный ущерб стартовой площадке.

В настоящее время основное внимание уделяется определению того, в какой именно части двигателя произошел сбой. По словам главы NASA, компания Blue Origin задействует все возможности для устранения возникших проблем, восстановления стартовой площадки и возобновления испытаний. Однако очевидно, что эти процессы потребуют значительного времени и ресурсов.

Влияние на лунную программу и планы на будущее

Эта авария может задержать участие компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, в лунной программе NASA как минимум на год. Ракета New Glenn рассматривалась как важное звено этой миссии. Эта новость также примечательна для любителей космоса и специалистов, поскольку гонка между конкурентами SpaceX и Blue Origin способствует снижению стоимости космических технологий.

Руководство NASA продолжает выражать доверие техническому потенциалу компании. Джаред Айзекман отметил, что такие неудачи в космической индустрии являются сложным, но необходимым этапом на пути к совершенствованию новых технологий. Агентство не намерено прекращать сотрудничество с Blue Origin, и после принятия всех мер безопасности проект будет продолжен.

NASABlue OriginNew GlennРакетаКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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