Революция на авторынке США: Honda КР-В обошла многолетнего лидера Ford F-150

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Революция на авторынке США: Honda КР-В обошла многолетнего лидера Ford F-150

На автомобильном рынке США произошли исторические изменения, которых не наблюдалось долгие годы. В первом полугодии 2026 года кроссовер Honda КР-В был признан самым продаваемым автомобилем в стране, сместив с пьедестала многолетнего лидера — пикап Ford F-150. По данным Аутомотиве Невс, этому кроссоверу удалось обойти модель Ford, которая 15 раз за последние 16 лет становилась первой на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

За первые шесть месяцев текущего года компания Honda реализовала в США 226 114 единиц КР-В. Для сравнения, показатель Ford F-150 составил 209 311 единиц, а третье место заняла Toyota RAV4 с результатом 153 955 штук. Столь резкие перемены объясняются не только успехом бренда Honda, но и производственными проблемами, с которыми столкнулись его основные конкуренты.

Проблемы конкурентов и перебои в производстве

Компания Toyota столкнулась с неожиданными трудностями в процессе перехода на новое поколение модели РАВ4. Переоснащение конвейерных линий и подготовка к выпуску модели 2026 года привели к сокращению запасов автомобилей в дилерских центрах. В результате, по итогам первого полугодия продажи Toyota RAV4 упали на 36% по сравнению с прошлым годом.

Для компании Ford начало 2026 года также выдалось неудачным. Пожар на одном из ключевых предприятий по поставке алюминия в конце 2025 года негативно отразился на темпах производства пикапов F-150. Хотя поставки комплектующих на данный момент восстановлены, в течение нескольких месяцев на рынок не поступало достаточного количества автомобилей, что отразилось на общей статистике.

Секрет успеха Honda КР-В

Однако было бы неправильно связывать успех Honda только с неудачами конкурентов. Модель КР-В укрепляет свои позиции на американском рынке как самый популярный гибридный кроссовер. Тот факт, что 56% всех проданных автомобилей приходятся на гибридные версии, свидетельствует о растущем интересе покупателей к экономичным технологиям.

Кроме того, компания грамотно выстроила лизинговые программы. По имеющимся данным, Honda удается удерживать 75% своих клиентов: водители, у которых истек срок предыдущего договора, снова выбирают этот бренд. Доля продаж через лизинг выросла до 24%. Поскольку в мае и июне продажи выросли на 19% и 30% соответственно, производитель перевел заводы на режим работы с максимальной мощностью.

Сохранит ли Honda КР-В свое лидерство до конца года — покажет время. Toyota ускоряет производство нового РАВ4, а Ford планирует восстановить объемы поставок пикапов во втором полугодии. Бескомпромиссная борьба на автомобильном рынке США еще впереди.

HondaFordToyotaАвторынокCR-V
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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