Tank 300 обновился: по габаритам он превзошел даже модель Tank 500

·35·Авто
Tank 300 обновился: по габаритам он превзошел даже модель Tank 500

Китайский концерн Great Wall Мотор официально представил обновленную версию одного из своих самых популярных внедорожников — Tank 300. Новое поколение привлекает внимание автолюбителей не только внешними изменениями, но и значительно увеличенными габаритами, а также передовыми гибридными системами. Самое интересное, что по длине колесной базы новый Tank 300 превзошел даже флагманскую модель бренда Tank 500. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, экстерьер автомобиля претерпел заметные обновления. В частности, радиаторная решетка получила новый дизайн в виде сот, бамперы были переработаны, а эмблема TANK модернизирована. Также на крыше установлен лидар для современных систем помощи водителю, а на внешних зеркалах появились индикаторы работы интеллектуальных систем управления.

Значительный рост габаритов

Новый Tank 300 заметно «вырос» в размерах. Длина автомобиля составляет 4886 мм, ширина — 1984 мм, а высота — 1927 мм. Колесная база была увеличена до 3010 мм. Для сравнения, новый внедорожник на 136 мм длиннее и на 54 мм шире актуальной модели. Увеличение колесной базы на 260 мм кардинально меняет простор в салоне. Учитывая, что даже у флагманского Tank 500 этот показатель составляет 2850 мм, новая «трехсотая» модель устанавливает новые стандарты в своем классе.

В интерьере автомобиля также произошел ряд изменений. Инженеры вернулись к классическому трехспицевому рулевому колесу с множеством функциональных кнопок. В салоне также появились цифровая приборная панель, центральный дисплей увеличенного размера и электронный селектор трансмиссии. Эти изменения призваны повысить как внедорожные качества автомобиля, так и комфорт в городских условиях.

Мощные двигатели и гибридные технологии

Линейка двигателей также была значительно расширена. Покупателям предлагаются следующие варианты:

  • 2,0-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 238 л.с.;
  • Мощный 3,0-литровый агрегат В6 мощностью 360 л.с.;
  • Гибридные системы на базе 2,0-литрового турбодвигателя мощностью 251 л.с.
Гибридные модификации будут доступны в двух вариантах: Хи4-Т, предназначенный для тяжелых условий бездорожья, и Хи4-З для универсального использования. Версии с аккумуляторами емкостью 37,1 и 59,6 кВт·ч позволяют преодолевать до 105 и 200 километров соответственно только на электротяге.

Ожидается, что новый Tank 300 вызовет большой интерес и на автомобильном рынке Узбекистана, так как предыдущие модели бренда уже успели занять свое место на дорогах страны. В Китае уже начат прием предварительных заказов на новую модель, однако цены пока официально не объявлены. Увеличенные габариты и новые технологии, несомненно, сделают этот внедорожник одним из самых сильных конкурентов в своем сегменте.

Tank 300Great Wall MotorВнедорожникАвтоновостиГибридный автомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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