Росатом разрабатывает более десяти проектов малых АЭС: Узбекистан в приоритете

·3·Технологии
Росатом разрабатывает более десяти проектов малых АЭС: Узбекистан в приоритете

Российская госкорпорация «Росатом» активно работает над расширением сегмента атомных электростанций малой мощности (АСММ). В настоящее время в портфеле компании находится около десяти проектов реакторных установок различной мощности, которые призваны сформировать новое направление на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом

В настоящее время наиболее совершенной и внедренной в практику технологией считается семейство реакторов РИТМ. Эти установки примечательны тем, что используются не только на атомных ледоколах, но и на плавучих и наземных малых АЭС. По имеющимся данным, на сегодняшний день для ледокольного флота изготовлено 13 реакторов РИТМ, еще несколько находятся в производстве для обеспечения энергией крупных месторождений.

Первый проект в Узбекистане и технические показатели

Узбекистан занимает лидирующие позиции в регионе по внедрению данной технологии. Лихачев отметил, что в июне текущего года в Узбекистане начались практические работы по строительству атомной электростанции малой мощности. В настоящее время на российских заводах идет активный процесс изготовления двух реакторов серии РИТМ для этой станции.

В целом, на российских предприятиях в данный момент производится 11 реакторных установок для малых АЭС. Этот показатель свидетельствует о растущем спросе на малую атомную энергетику. Такие станции являются оптимальным решением для обеспечения стабильной электроэнергией регионов, расположенных вдали от крупных энергосистем.

Будущее станций сверхмалой мощности

«Росатом» не ограничивается проектами среднего размера, а также развивает реакторы сверхмалой мощности. Одним из ключевых проектов в этом направлении является установка «Шельф-М». Этот реактор рассчитан на 60 лет эксплуатации и способен вырабатывать 10 МВ электроэнергии и 35 МВ тепловой мощности.

По проекту «Шельф-М» в настоящее время утвержден график строительства и начаты инженерные изыскания на площадках. Также успешно завершены ресурсные испытания ядерного топлива и завершаются процессы обоснования инвестиций. Подобные проекты послужат автономным источником энергии для горнодобывающей промышленности и промышленных объектов в отдаленных районах.

По мнению экспертов, преимущество малых АЭС перед традиционными крупными станциями заключается в более быстром строительстве, высоком уровне безопасности и адаптивности к региональным потребностям. Реализация этого проекта в Узбекистане станет важным шагом в диверсификации энергетического баланса страны и увеличении доли экологически чистой энергии.

РосатомАЭСЭнергетикаТехнологииУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Система Tesla ФСД не прошла испытания: автопилот все еще не может заменить человекаСистема Tesla ФСД не прошла испытания: автопилот все еще не может заменить человекаСегодня, 06:51«Чувство боли» для дронов и автопилотов: ученые нашли новый способ обеспечения безопасности«Чувство боли» для дронов и автопилотов: ученые нашли новый способ обеспечения безопасностиСегодня, 06:27Тайна излучения Хокинга: ученые открыли новый механизм испарения черных дырТайна излучения Хокинга: ученые открыли новый механизм испарения черных дырСегодня, 05:20Тайна мозга: выяснилось, что гиппокамп анализирует речь даже под общим наркозомТайна мозга: выяснилось, что гиппокамп анализирует речь даже под общим наркозомСегодня, 04:55Новые подробности о смартфоне ХМД Скйлине 2: Snapdragon 7с Ген 4 и мощная камераНовые подробности о смартфоне ХМД Скйлине 2: Snapdragon 7с Ген 4 и мощная камераСегодня, 04:24Глава NASA назвал причину мощного взрыва ракеты New GlennГлава NASA назвал причину мощного взрыва ракеты New GlennСегодня, 03:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея