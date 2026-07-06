Росатом разрабатывает более десяти проектов малых АЭС: Узбекистан в приоритете

Российская госкорпорация «Росатом» активно работает над расширением сегмента атомных электростанций малой мощности (АСММ). В настоящее время в портфеле компании находится около десяти проектов реакторных установок различной мощности, которые призваны сформировать новое направление на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом

В настоящее время наиболее совершенной и внедренной в практику технологией считается семейство реакторов РИТМ. Эти установки примечательны тем, что используются не только на атомных ледоколах, но и на плавучих и наземных малых АЭС. По имеющимся данным, на сегодняшний день для ледокольного флота изготовлено 13 реакторов РИТМ, еще несколько находятся в производстве для обеспечения энергией крупных месторождений.

Первый проект в Узбекистане и технические показатели

Узбекистан занимает лидирующие позиции в регионе по внедрению данной технологии. Лихачев отметил, что в июне текущего года в Узбекистане начались практические работы по строительству атомной электростанции малой мощности. В настоящее время на российских заводах идет активный процесс изготовления двух реакторов серии РИТМ для этой станции.

В целом, на российских предприятиях в данный момент производится 11 реакторных установок для малых АЭС. Этот показатель свидетельствует о растущем спросе на малую атомную энергетику. Такие станции являются оптимальным решением для обеспечения стабильной электроэнергией регионов, расположенных вдали от крупных энергосистем.

Будущее станций сверхмалой мощности

«Росатом» не ограничивается проектами среднего размера, а также развивает реакторы сверхмалой мощности. Одним из ключевых проектов в этом направлении является установка «Шельф-М». Этот реактор рассчитан на 60 лет эксплуатации и способен вырабатывать 10 МВ электроэнергии и 35 МВ тепловой мощности.

По проекту «Шельф-М» в настоящее время утвержден график строительства и начаты инженерные изыскания на площадках. Также успешно завершены ресурсные испытания ядерного топлива и завершаются процессы обоснования инвестиций. Подобные проекты послужат автономным источником энергии для горнодобывающей промышленности и промышленных объектов в отдаленных районах.

По мнению экспертов, преимущество малых АЭС перед традиционными крупными станциями заключается в более быстром строительстве, высоком уровне безопасности и адаптивности к региональным потребностям. Реализация этого проекта в Узбекистане станет важным шагом в диверсификации энергетического баланса страны и увеличении доли экологически чистой энергии.