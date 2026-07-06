Новые подробности о смартфоне ХМД Скйлине 2: Snapdragon 7с Ген 4 и мощная камера

·4·Технологии
Новые подробности о смартфоне ХМД Скйлине 2: Snapdragon 7с Ген 4 и мощная камера

Компания ХМД Глобал продолжает работу над своим новым поколением смартфонов. Согласно последним данным, долгожданная модель ХМД Скйлине 2 не была отменена и готовится к выходу на рынок с существенно улучшенными техническими характеристиками. Ожидается, что это устройство, сохранив уникальный стиль бренда, создаст серьезную конкуренцию в среднем сегменте. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По информации инсайдера смашкс_60, несмотря на то, что компания отказалась от более сложного проекта под названием Скйлине GT, работа над базовой моделью ХМД Скйлине 2 идет полным ходом. Ранее ходили слухи, что смартфон унаследует дизайн легендарного Нокиа Лумиа 1020 с огромным круглым модулем камеры на задней панели. Однако новые данные опровергли эти предположения: устройство сохранит дизайнерскую концепцию первого поколения Скйлине.

Технические возможности и производительность

Аппаратная часть смартфона будет значительно обновлена. Вместо ожидаемого ранее процессора Snapdragon 7с Ген 3, ХМД Скйлине 2, как ожидается, будет оснащен более современным чипом Snapdragon 7с Ген 4. Это обеспечит не только общую скорость работы, но и повысит энергоэффективность. По данным иксбт.ком, устройство получит 6,55-дюймовый ОЛЭД-дисплей с частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью 1200 нит.

В плане возможностей камеры ХМД также сделала серьезный шаг вперед. Основная камера смартфона будет состоять из трех модулей: 108 MP основного сенсора и двух вспомогательных датчиков по 50 MP. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 мегапикселей. Такая комбинация позволит получать качественные снимки даже в сложных условиях освещения.

Автономную работу устройства обеспечит аккумулятор емкостью 5000 mAh. Пользователи смогут воспользоваться проводной быстрой зарядкой мощностью 40 В и беспроводной зарядкой стандарта Ки2 мощностью 15 В. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту ИП54.

Ремонтопригодность и дополнительные функции

Одной из ключевых особенностей ХМД Скйлине 2 является концепция «самостоятельного ремонта» (Ген 2 репаирабилитй). Компания предлагает конструкцию, позволяющую пользователям с помощью специальных инструментов заменять экран или аккумулятор в домашних условиях. Это важный шаг на пути к экологической устойчивости и продлению срока службы устройства.

Смартфон также будет оснащен стереодинамиками, что гарантирует качественный звук при просмотре мультимедийного контента. В последнее время ХМД Глобал уделяет особое внимание интеграции ИИ-помощников в свои устройства, что, несомненно, найдет отражение и в программном обеспечении Скйлине 2.

Для рынка Узбекистана эта модель может стать интересной благодаря своей ремонтопригодности и надежной камере. Дата официальной презентации и цена устройства пока не разглашаются, однако предыдущие точные данные инсайдера (например, сообщения о ХМД Икон Флип 1) подтверждают достоверность этих новостей.

HMDСмартфонТехнологииSnapdragonNokia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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