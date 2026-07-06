Чемпионат мира: Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал

·75·Спорт
Чемпионат мира: Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Англии встретилась с одним из хозяев турнира — Мексикой. В драматичном матче на стадионе «Эстадио Ацтека» «три льва» одержали победу со счетом 3:2 и завоевали путевку в четвертьфинал. Эта победа стала одним из самых ярких результатов в истории выступлений англичан на турнире. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что из-за сильного шторма начало встречи было отложено на час, страсти на поле кипели с первых минут. Сборная Мексики выглядела активнее в начале игры, однако голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд отразил опасные удары Рауля Хименеса, спасая свою команду от неминуемого гола. К 36-й минуте англичанам удалось открыть счет.

Безупречная игра Беллингема

Юная звезда команды Джуд Беллингем стал героем встречи. Сначала он замкнул головой передачу Букайо Сака. Спустя всего 98 секунд он оформил дубль, реализовав пас Гарри Кейна. Как пишет издание Goal.com, действия Беллингема на поле придали атакам Англии особую остроту.

Мексиканцы сумели сократить отставание в счете перед самым перерывом. Хулиан Киньонес воспользовался неразберихой после розыгрыша штрафного и мощным ударом поразил ворота. Этот гол придал хозяевам дополнительную уверенность перед вторым таймом.

Красная карточка и нервная концовка

Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля столкнулись с неожиданными трудностями. Защитник Джарелл Куанса был удален с поля после проверки VAR за грубую игру против соперника. Оставшись в меньшинстве, Англия была вынуждена обороняться, однако в контратаке Энтони Гордон заработал пенальти. Гарри Кейн уверенно реализовал удар с точки, доведя счет до 3:1.

Концовка игры выдалась крайне напряженной. После того как Гарри Кейн нарушил правила в собственной штрафной, судья назначил пенальти в ворота Англии. Рауль Хименес воспользовался шансом и сократил разрыв до минимума. Несмотря на непрерывные атаки Мексики в оставшиеся минуты, оборона англичан и надежная игра Джордана Пикфорда позволили удержать победу.

Теперь сборная Англии сразится за выход в полуфинал с Норвегией. Этот матч запланирован на следующую субботу в Майами. Эксперты высоко оценивают волевую победу команды под руководством Томаса Тухеля.

АнглияМексикаДжуд БеллингемГарри КейнЧемпионат Мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ЧМ-2026: следите за матчем Мексика — Англия вместе с намиЧМ-2026: следите за матчем Мексика — Англия вместе с намиСегодня, 04:31Объявлены стартовые составы на матч Мексика — АнглияОбъявлены стартовые составы на матч Мексика — АнглияСегодня, 04:27Неймар завершил карьеру в сборной БразилииНеймар завершил карьеру в сборной БразилииСегодня, 04:23Бразилия прощается с ЧМ-2026: Эрлинг Холанд отправил «Селесао» домойБразилия прощается с ЧМ-2026: Эрлинг Холанд отправил «Селесао» домойСегодня, 03:15Норвегия обыграла Бразилию и вышла в четвертьфиналНорвегия обыграла Бразилию и вышла в четвертьфиналСегодня, 03:14Следите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайтеСледите за матчем Бразилия — Норвегия в прямом эфире на нашем сайтеСегодня, 00:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану