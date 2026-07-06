Чемпионат мира: Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Англии встретилась с одним из хозяев турнира — Мексикой. В драматичном матче на стадионе «Эстадио Ацтека» «три льва» одержали победу со счетом 3:2 и завоевали путевку в четвертьфинал. Эта победа стала одним из самых ярких результатов в истории выступлений англичан на турнире. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что из-за сильного шторма начало встречи было отложено на час, страсти на поле кипели с первых минут. Сборная Мексики выглядела активнее в начале игры, однако голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд отразил опасные удары Рауля Хименеса, спасая свою команду от неминуемого гола. К 36-й минуте англичанам удалось открыть счет.

Безупречная игра Беллингема

Юная звезда команды Джуд Беллингем стал героем встречи. Сначала он замкнул головой передачу Букайо Сака. Спустя всего 98 секунд он оформил дубль, реализовав пас Гарри Кейна. Как пишет издание Goal.com, действия Беллингема на поле придали атакам Англии особую остроту.

Мексиканцы сумели сократить отставание в счете перед самым перерывом. Хулиан Киньонес воспользовался неразберихой после розыгрыша штрафного и мощным ударом поразил ворота. Этот гол придал хозяевам дополнительную уверенность перед вторым таймом.

Красная карточка и нервная концовка

Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля столкнулись с неожиданными трудностями. Защитник Джарелл Куанса был удален с поля после проверки VAR за грубую игру против соперника. Оставшись в меньшинстве, Англия была вынуждена обороняться, однако в контратаке Энтони Гордон заработал пенальти. Гарри Кейн уверенно реализовал удар с точки, доведя счет до 3:1.

Концовка игры выдалась крайне напряженной. После того как Гарри Кейн нарушил правила в собственной штрафной, судья назначил пенальти в ворота Англии. Рауль Хименес воспользовался шансом и сократил разрыв до минимума. Несмотря на непрерывные атаки Мексики в оставшиеся минуты, оборона англичан и надежная игра Джордана Пикфорда позволили удержать победу.

Теперь сборная Англии сразится за выход в полуфинал с Норвегией. Этот матч запланирован на следующую субботу в Майами. Эксперты высоко оценивают волевую победу команды под руководством Томаса Тухеля.