ЧМ-2026: следите за матчем Мексика — Англия вместе с нами

·1·Спорт
ЧМ-2026: следите за матчем Мексика — Англия вместе с нами

В 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сборные Мексики и Англии встретятся друг с другом. Эта встреча будет освещаться в формате текстовой онлайн-трансляции на сайте Zamin.uz.

Матч начнется в 06:00 по ташкентскому времени. Болельщики будут получать оперативную информацию о ходе встречи, голах, точных и неточных ударах, решениях VAR, предупреждениях и заменах игроков.

В составе сборной Мексики в линии атаки выступят Рауль Хименес, Роберто Альварадо и Хулиан Киньонес. В составе сборной Англии в основной состав вошли Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Букайо Сака и Энтони Гордон.

Значимость матча высока: победитель выйдет в четвертьфинал, а проигравшая сторона покинет турнир.

За всеми основными событиями встречи можно следить через текстовую онлайн-трансляцию на сайте Zamin.uz.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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