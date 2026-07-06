Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

·1·Спорт
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Неймар объявил о завершении своей международной карьеры после того, как сборная Бразилии проиграла Норвегии на чемпионате мира 2026 года и покинула турнир, сообщает сайт Sports.kz.

34-летний нападающий провел свой последний матч в составе национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии. Неймар вышел на замену и реализовал пенальти в добавленное время.

Однако его гол не смог спасти Бразилию от поражения. Встреча завершилась победой Норвегии со счетом 2:1, и Бразилия выбыла из чемпионата мира.

Этот мяч стал для Неймара первым и последним на данном чемпионате мира. После матча он подтвердил, что больше не будет выступать за сборную Бразилии.

«Я старался. Я старался. Все началось здесь, на стадионе MetLife, и здесь же закончилось. Теперь все кончено», — сказал Неймар.

Всего футболист провел в составе национальной сборной Бразилии 130 матчей и забил 80 голов. Таким образом, он завершил свою карьеру в сборной.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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