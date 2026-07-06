Драма на «Ацтеке»: Джуд Беллингем остановил исторический поход Мексики

·7·Спорт
Драма на «Ацтеке»: Джуд Беллингем остановил исторический поход Мексики

В одном из самых захватывающих матчей чемпионата мира сборная Англии одержала победу над Мексикой со счетом 3:2, положив конец историческому выступлению хозяев турнира. Встреча на стадионе «Ацтека» вошла в летопись турнира не только как голевое шоу, но и как настоящая битва характеров. Несмотря на яркую игру Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса в составе мексиканцев, мастерство Джуда Беллингема решило исход матча. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

С первых минут встречи обе команды показали открытый футбол. Мексиканцы при поддержке своих болельщиков оказывали серьезное давление и шли в атаку. Однако звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем всего за две минуты полностью изменил ход игры. Забив свои третий и четвертый голы на турнире подряд, он поверг оборону Мексики в шок. По данным издания GOAL, именно эта минутная расслабленность дорого обошлась «Эль Три».

Дуэль вратарей и активность Хименеса

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд проявил себя настоящим героем в первом тайме. Он сумел отразить два опасных удара Рауля Хименеса, который ранее забивал ему шесть голов в Премьер-лиге. Благодаря этим сейвам англичане ушли на перерыв с преимуществом 2:1. Тем не менее, опытный форвард Хименес в конце игры реализовал пенальти, сократив отставание и вернув интригу в матч.

Несмотря на то, что для сборной Мексики это поражение стало болезненным, команда показала лучшие результаты в своей истории. В рамках этого чемпионата мира Мексика обновила ряд национальных рекордов: четыре победы в одном турнире, 12 набранных очков, 10 забитых голов и четыре «сухих» матча. Кроме того, Роберто Альварадо с тремя голевыми передачами стал лучшим ассистентом в истории мексиканского футбола за один турнир.

Тактические ошибки и финал игры

Несмотря на то, что в концовке матча Англия осталась в меньшинстве, Мексика потеряла бдительность в эпизоде с третьим пропущенным голом. Скоростные действия Энтони Гордона создали большие трудности для мексиканских фланговых защитников. Особенно заметным было превосходство в индивидуальном мастерстве английских игроков в свободных зонах. Хотя система прессинга Мексики хорошо работала на половине поля соперника, проблемы при нейтрализации контратак были очевидны.

Итоговый результат вывел Англию в следующий раунд, но сборная Мексики своей игрой заслужила признание всего мира. Этот матч на «Ацтеке», несомненно, надолго останется в памяти футбольных болельщиков. Теперь Англия продолжает свой путь к чемпионству, а Мексика с обновленным составом и яркими результатами с надеждой смотрит в будущее.

ФутболЧемпионат МираАнглияРеал МадридДжуд Беллингем
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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