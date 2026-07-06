Революция в промышленной безопасности: приближение роботов теперь можно почувствовать на слух

На современных производственных предприятиях совместная работа человека и автоматизированных систем стала обычным явлением. Однако движение тяжелых роботов часто создает неожиданную опасность для рабочих. Ученые из Технологического института Джорджии (США) разработали инновационную аудиосистему под названием Сферефонес для решения этой проблемы. Эта технология преобразует движение роботов в пространственную звуковую картину, позволяя предчувствовать опасность, как в фильмах ужасов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По мнению исследователей, человеческий слух обрабатывает сигналы быстрее и непрерывнее, чем зрение. В кинематографе, особенно в жанре хоррор, приближение опасности передается зрителю через музыку еще до появления визуального образа. Сферефонес использует именно этот природный инстинкт: при приближении робота звучит специальный низкочастотный тон, который меняется в зависимости от направления и скорости объекта.

Переход от традиционных сигналов к пространственному звуку

Стандартные системы сигнализации, используемые на промышленных предприятиях, часто оказываются неэффективными. Они лишь оповещают о наличии опасности, но не дают информации о том, с какой стороны или с какой скоростью она приближается. Кроме того, в шумной среде рабочие со временем привыкают к таким сигналам и начинают их игнорировать. Сферефонес создает трехмерную звуковую сцену с помощью наушников открытого типа, где вокруг каждого уха расположены четыре динамика (спереди, сзади, сверху и снизу).

Согласно данным Иксбт.ком, уникальность системы заключается в том, что она способна выполнять задачу, недоступную обычным наушникам — точно указывать источник звука, например, если он исходит снизу. Это позволяет оператору интуитивно контролировать окружающую обстановку, не отвлекаясь от основной работы. В ходе испытаний участники успешно отслеживали движение роботов, опираясь только на звук, одновременно выполняя задачи по сборке и сортировке.

Широкие перспективы

Дополнительные эксперименты с использованием виртуальной реальности показали неожиданные результаты. Участники инстинктивно реагировали на источник звука, исходящий сзади, даже без визуальных стимулов. Это доказывает, что человеческий мозг воспринимает такие пространственные сигналы как реальную угрозу. Сфера применения технологии не ограничивается только заводами.

Ученые планируют использовать систему Сферефонес в будущем в следующих областях:

Создание полностью иммерсивной среды в видеоиграх;

Совершенствование навигационных систем для людей с нарушениями зрения;

Терапевтические подходы при лечении пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР);

Обеспечение безопасного взаимодействия с автоматическими погрузчиками в логистических центрах.

В заключение можно сказать, что это изобретение опирается на эволюционные механизмы человека. Вместо изучения новых типов сложных сигналов система использует природный принцип — опережение события звуком. Ожидается, что это выведет безопасность в высокотехнологичной производственной среде на совершенно новый уровень.