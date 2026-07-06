Будущее энергетики Европы: новый проект термоядерных электростанций

·17·Технологии
Будущее энергетики Европы: новый проект термоядерных электростанций

Управление по атомной энергии Великобритании (УКАЭА) и итальянский энергетический гигант Эни совместно основали предприятие под названием РХ3ОВА. Эта новая организация специализируется на разработке технологий работы с тритиевым топливом — одной из самых сложных задач в термоядерной энергетике. Этот шаг направлен на устранение важного инженерного барьера на пути к строительству коммерческих термоядерных электростанций в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Термоядерный синтез — это процесс, происходящий на Солнце, который является источником бесконечной и экологически чистой энергии. Однако для осуществления этого процесса в земных условиях необходимы изотопы дейтерия и трития. Если дейтерий можно получить из морской воды, то тритий в природе встречается крайне редко. Поэтому проект РХ3ОВА нацелен на создание полного цикла производства, хранения, очистки и переработки трития.

Проблема трития и инженерные решения

Будущие реакторы должны самостоятельно производить тритий в процессе своей работы, эффективно отделять его от реакционных газов и возвращать в топливный цикл. Любые потери не только снижают эффективность, но и ведут к росту себестоимости вырабатываемой энергии. По мнению исследователей, без инфраструктуры для работы с тритием коммерческий термоядерный синтез останется невозможным.

РХ3ОВА планирует широко использовать в своей работе цифровые модели, основанные на данных реальных термоядерных экспериментов. С помощью таких «цифровых двойников» появляется возможность моделировать работу топливного цикла, выявлять слабые места в системе и оптимизировать все процессы до начала строительства станций.

УКАЭА привносит в этот проект свой более чем 30-летний опыт. Организация долгое время обладала уникальными знаниями по работе с тритием благодаря экспериментальному термоядерному реактору ДжЭТ. Компания Эни, в свою очередь, применит свое мастерство в строительстве крупных промышленных объектов и цифровизации сложных инженерных решений.

Это сотрудничество является новым этапом отношений между двумя организациями. Ранее УКАЭА и Эни совместно начали строительство исследовательского комплекса Х3АТ Тритиум Луп Факилитй. В этом комплексе технологии работы с тритием будут тестироваться в условиях, максимально приближенных к реальным рабочим условиям будущих реакторов.

Для таких динамично развивающихся стран, как Узбекистан, подобные глобальные технологические проекты также имеют большое значение. Ожидается, что в будущем при переходе на «зеленую энергетику» термоядерный синтез станет самым безопасным и стабильным решением. Согласно данным иксбт.ком, этот проект послужит важным фундаментом для обеспечения энергетической независимости Европы и борьбы с глобальным изменением климата.

Термоядерный СинтезЭнергетикаТехнологииEniUKAEA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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