Google использует данные пользователей для обучения искусственного интеллекта

Крупнейший в мире технологический гигант Google через последние изменения в своей политике конфиденциальности начал собирать личные данные пользователей, включая фото, видео и аудиозаписи, для совершенствования моделей искусственного интеллекта (AI). Это обновление означает, что цифровые следы миллионов людей, пользующихся сервисами компании, теперь будут служить для обучения нейросетей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Эти изменения, анонсированные в электронных письмах, разосланных пользователям в июне, изначально были представлены как способ персонализации рекомендаций и удобства управления историей. Однако, согласно анализу иксбт.ком и других технологических изданий, Google фактически косвенно заставил пользователей согласиться на предоставление своих данных для АИ-тренингов. Теперь любой медиафайл, загруженный в сервисы Google Search, будет обрабатываться системой, если пользователь не изменит настройки вручную.

Новые правила касаются не только поисковой системы, но и других популярных сервисов Google. К ним относятся Google Maps, Шоппинг, Флигхтс, Хотелс, Транслате и Google Невс. Например, если вы сфотографируете предмет через Google Lens для поиска, этот снимок может быть сохранен для обучения моделей AI. Также, если вы практикуете произношение через Google Транслате, ваши голосовые записи останутся на серверах компании в качестве тренировочного материала.

Новая эра сбора данных

В технологической индустрии сейчас идет гонка за сбором данных любыми способами для улучшения сервисов искусственного интеллекта. Если раньше компании ограничивались в основном сканированием (скрапинг) текстов из открытого интернета, то теперь контент, созданный пользователями, стал основным источником. В своих официальных разъяснениях Google подчеркнул, что сохраненные медиафайлы необходимы для усиления мер безопасности и развития генеративных AI моделей.

В документах компании отмечается, что собранные данные могут просматриваться не только алгоритмами, но и людьми-специалистами (хуман ревиеверс). Это вызывает серьезные вопросы в плане конфиденциальности. Другие гиганты, такие как Meta, также используют подобные методы, применяя фотографии пользователей из Instagram и Facebook для своих AI систем.

Эта новость актуальна и для пользователей из Узбекистана, так как экосистема Google является самой распространенной цифровой платформой в нашей стране. Если вы не хотите, чтобы ваши личные фотографии или голос использовались для обучения моделей AI, вам необходимо ограничить эти функции или изменить срок хранения данных через разделы «Сеарч Сервикес Хисторй» и «Персонализед Рекоммендатионс» в вашем аккаунте Google.

В заключение можно сказать, что в эпоху современных технологий пользователи «платят» своими данными за бесплатные сервисы. Такие компании, как Google, все больше расширяют границы личной конфиденциальности, чтобы лидировать в АИ-гонке.