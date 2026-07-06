Революция телефонов: 4 новых устройства от Нокиа с искусственным интеллектом!
Думали, что в эпоху господства смартфонов кнопочные телефоны ушли в историю? Вовсе нет! Компания ХМД, выпускающая телефоны под любимым брендом Нокиа, удивила всех, представив сразу четыре новые кнопочные модели: Нокиа 200 4Г, Нокиа 210 4Г, Нокиа 215 4Г (2нд Эдитион) и Нокиа 235 4Г (2нд Эдитион).
Самое интересное, что это не просто обычные «звонилки» с фонариком. В них встроен настоящий помощник с искусственным интеллектом (ИИ)!
Искусственный интеллект в кнопочном телефоне? Да, это правда!
Главная особенность новых моделей заключается в наличии специальной отдельной кнопки на клавиатуре, которая запускает ИИ-помощника. Этот голосовой ассистент легко справляется со следующими простыми и полезными задачами:
Включение фонарика и запуск камеры;
Установка будильника и важных напоминаний;
Звонок нужному контакту;
Ответы на простые вопросы, которые вас интересуют.
Важная информация: Компания ХМД предоставляет этот сервис искусственного интеллекта абсолютно бесплатно в течение первых 180 дней (полгода). По истечении этого пробного периода для использования ИИ-помощника потребуется платная подписка.
В чем разница между моделями? (Сравнение)
Четыре новые модели отличаются друг от друга размером экрана и качеством камеры. Для удобства сравним их в таблице:
Название модели
Размер экрана
Модуль камеры
Нокиа 200 4Г
2,4 дюйма
ВГА или 2 Мп в зависимости от модели
Нокиа 210 4Г
2,4 дюйма
ВГА или 2 Мп в зависимости от модели
Нокиа 215 4Г (2нд Эдитион)
2,8 дюйма
ВГА или 2 Мп в зависимости от модели
Нокиа 235 4Г (2нд Эдитион)
2,8 дюйма
ВГА или 2 Мп в зависимости от модели
Современные возможности и традиционное качество
Хотя новые устройства имеют классический вид, их внутренние возможности стали значительно современнее. Все четыре модели обладают следующими общими преимуществами:
Сеть 4Г: Обеспечивается качественная и быстрая связь.
Порт USB Тйпе-К: Больше не нужно искать старые зарядные устройства, подходят современные кабели.
Операционная система С30+: Отвечает за быструю и стабильную работу телефонов.
Сервис Кспресс Чат: Позволяет совершать видеозвонки и отправлять голосовые сообщения.
Долговечная батарея и радио: Телефоны очень долго держат заряд. Также имеется традиционное ФМ-радио (за исключением модели Нокиа 200 4Г — в ней радио нет).
Для кого эти телефоны?
Внедрение искусственного интеллекта в кнопочные телефоны стало одним из самых необычных и интересных решений компании ХМД за последнее время. По мнению компании, эти новые функции сделают использование телефона более удобным и приятным для тех пользователей, которые не нуждаются в больших и сложных смартфонах, но не хотят отставать от современных цифровых возможностей.
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