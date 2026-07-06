В приложении Yandex Го появилась возможность управления транспортными картами Троика

Команда Yandex Го продолжает расширять экосистему своих сервисов. На этот раз компания представила специальный дизайн транспортной карты Троика, которая является неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Теперь пользователи могут привязать эту транспортную карту непосредственно к мобильному приложению Yandex Го и удаленно контролировать её баланс. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внедрение новой функции создает значительные удобства для пассажиров. В частности, через раздел приложения «Транспорт» появилась возможность видеть текущий остаток средств на карте. Для этого пользователю достаточно ввести в систему 10-значный номер карты. По данным иксбт.ком, эта интеграция позволяет не только проверять баланс, но и мгновенно пополнять счет.

Управление платежной системой и тарифами

Процесс пополнения баланса карты осуществляется с помощью любой банковской карты, привязанной к профилю Yandex Го. После совершения платежа для активации средств на физической карте необходимо приложить её к турникету метро или валидатору в наземном транспорте. Этот метод устраняет необходимость стоять в очередях в кассы.

Также через приложение можно оформить различные проездные билеты. Пользователи получили возможность выбирать подписки на основе действующих тарифов — от одного дня до одного года. Это является финансово выгодным решением для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Планы на будущее и цифровизация

Yandex Го не собирается ограничиваться только одной картой. В ближайшем будущем планируется добавить функцию привязки нескольких карт Троика к одной учетной записи пользователя. Это будет особенно полезно для тех, кто хочет управлять транспортными расходами членов семьи из одного места.

Кроме того, компания работает над полным отказом от пластиковых носителей. В будущем предусмотрен запуск виртуальной транспортной карты. С помощью этой технологии пассажиры смогут оплачивать проезд без пластиковой карты, используя только смартфон. В настоящее время карты Троика с особым дизайном можно приобрести через Yandex Мусеум и Yandex Market.

На рынке Узбекистана также активно развиваются аналогичные цифровые решения через систему АТТО. Данная новость на российском рынке еще раз доказывает, что интеграция транспортных услуг в единые супер-приложения является глобальным трендом. Вполне вероятно, что подобные удобства в будущем будут внедрены и в сервисах Yandex в других регионах.