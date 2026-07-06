Крупный скандал на ЧМ-2026: Инфантино хотят свергнуть с престола...

В то время как плей-офф чемпионата мира вошел в решающую стадию, футбольный мир сотрясают не столько события на поле, сколько «большие игры» за кулисами. В центре внимания — форвард сборной США Фоларин Балогун и президент ФИФА Джанни Инфантино!

Объясняем развитие событий, приведших к крупному скандалу, простым и понятным для болельщиков языком.

В чем проблема? «Красная карточка», нарушившая рынок

Сборная США в 1/16 финала ЧМ-2026 встретилась с Боснией и Герцеговиной, в ходе матча нападающий команды Фоларин Балогун получил красную карточку и был удален с поля. Согласно футбольным правилам, он должен был автоматически пропустить следующий матч — 1/8 финала против Бельгии.

Однако неожиданно ФИФА приняла невероятное решение: дисквалификация (наказание) Балогуна была отложена на один год! То есть он получил возможность спокойно выйти на поле в важнейшем матче против Бельгии.

Вмешательство Белого дома и фактор Дональда Трампа

Почему же ФИФА пошла на столь рискованное и несправедливое решение? Сообщения инсайдеров показывают, что в основе ситуации лежит большая политика.

По словам журналиста Бена Джейкобса, администрация США (Белый дом) напрямую обратилась к президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы спасти своего футболиста.

Другой известный журналист, Ромен Молина, прямо назвал это «решением, принятым ради того, чтобы угодить Дональду Трампу». Тот факт, что правила были растоптаны ради того, чтобы главная звезда страны-хозяйки присутствовала на поле в самый ответственный момент плей-офф, вызвал гнев футбольной общественности.

Резкое заявление УЕФА: «Красная черта перейдена!»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не смог остаться в стороне и объявил войну ФИФА. Организация выпустила официальный пресс-релиз, в котором дала следующую оценку ситуации:

«Красная черта была перейдена путем приостановки на один год автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной Балогуну. Если хранители правил (ФИФА) перестают гарантировать их точность, целостность игры оказывается под угрозой, а доверие к соревнованию снижается... Мы выражаем недоверие такому беспрецедентному и неоправданному решению».

Что говорят легенды футбола?

Этим решением шокированы не только руководители, но и самые известные личности футбола:

Йозеф Блаттер (бывший президент ФИФА): «Если президент США вмешивается в дела главы организации и наказание футболиста внезапно отменяется, возникает вопрос: куда ты идешь, ФИФА?»

Юрген Клопп (будущий тренер сборной Германии): «Футбол — это не их игра, это наша игра! Эти два человека (Трамп и Инфантино), которые ничего не понимают в футболе, не должны решать такие вопросы. Это была явная красная карточка, двух мнений быть не может. Правила — одни для всех!»

Уэйн Руни (бывший форвард сборной Англии): «Инфантино должен стыдиться этого решения. Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был на месте соперника США (Бельгии), я бы взорвался от гнева!»

План переворота: уйдет ли Инфантино с престола в 2027 году?

Этот скандал стал последней каплей для руководителей мирового футбола. Инфантино пришел к руководству ФИФА в 2016 году, а в 2019 и 2023 годах у него не было конкурентов, и он избирался на безальтернативной основе.

Теперь ситуация изменилась. Как сообщает инсайдер Ромен Молина, не только Европа (УЕФА), но и футбольные федерации других континентов устали от подобных «игр» Инфантино. Они начали подготовку сильного альтернативного кандидата на выборы президента ФИФА, которые пройдут в 2027 году. Цель одна — отстранить Джанни Инфантино от руководства Международной федерацией футбола!

По всей вероятности, после завершения матчей ЧМ-2026 в футбольной политике начнутся настоящие «кровавые» сражения. Смогут ли спортивные принципы одержать верх над политическими интересами — покажет время.