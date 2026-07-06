Компания Коммелл представила компактную плату с процессором Core Ultra 7 366Х

·34·Технологии
Компания Коммелл представила компактную плату с процессором Core Ultra 7 366Х

На рынке компьютерных технологий тенденция адаптации мобильных процессоров для стационарных систем выходит на новый уровень. Компания Коммелл представила свою новую разработку — системную плату модели ЛВ-6718. Особенность этого устройства заключается в том, что оно оснащено новейшим энергоэффективным мобильным процессором Intel Core Ultra 7 366Х. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, данная плата выполнена в формате Мини-ИТКс и предназначена для пользователей, желающих собрать мощный компьютер компактных размеров. Хотя мобильные процессоры обычно производятся для ноутбуков, их низкое энергопотребление и высокая производительность делают подобные гибридные решения популярными в наши дни.

Процессор Core Ultra 7 366Х включает в себя 16 ядер (4 производительных, 8 энергоэффективных и 2 ядра с низким энергопотреблением). Также он оснащен встроенным графическим процессором (иГПУ) с 4 ядрами Ксе, что обеспечивает высокую эффективность при выполнении повседневных задач и работе с мультимедийным контентом. Эта платформа воплощает в себе все преимущества архитектуры Intel Meteor Lake.

Технические возможности и расширение

Несмотря на компактность, плата Коммелл ЛВ-6718 отвечает современным требованиям по части возможностей расширения. Она оснащена двумя слотами для оперативной памяти СО-ДИММ, что позволяет пользователям устанавливать высокоскоростные модули памяти. Для хранения данных предусмотрены два слота формата M.2: один из них поддерживает PCIe 4.0, а другой — новейший стандарт PCIe 5.0.

Для тех, кто хочет расширить графические возможности, предусмотрена возможность установки полноразмерной дискретной видеокарты. Однако стоит отметить, что этот слот ограничен лишь 8 линиями интерфейса PCIe 5.0. Хотя этого достаточно для современных игровых видеокарт, при выполнении профессиональных задач, требующих максимальной пропускной способности, могут возникнуть некоторые ограничения.

Набор портов устройства также заслуживает внимания. Наличие двух КОМ-портов свидетельствует о том, что эта плата предназначена не только для обычных пользователей, но и для промышленного и профессионального секторов. На рынке такие специализированные устройства могут вызвать интерес для автоматизированных систем и специальных серверных решений.

В заключение можно сказать, что Коммелл ЛВ-6718 — это точка пересечения эффективности мобильных технологий и гибкости стационарных компьютеров. Пока на рынке не так много подобных решений, но в условиях растущего спроса на энергоэффективность этот продукт, несомненно, найдет своего покупателя.

IntelCommellПроцессорТехнологииMini-ITX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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