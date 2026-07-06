«Я не могу поднять руку на женщину»: конфликт в Оше вызвал широкий резонанс

Инцидент, произошедший в городе Ош (Кыргызстан), вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Согласно распространившимся видео и сообщениям, мужчине-торговцу не разрешили зайти на территорию рынка, из-за чего он попытался продать выращенную им клубнику за его пределами. В этот момент несколько женщин-торговцев и один мужчина вступили с ним в конфликт, нанесли удары и порвали на нем одежду.

На кадрах, запечатлевших происшествие, видно, что мужчина не оказывал сопротивления и заявил: «Я не могу поднять руку на женщину», что вызвало широкий общественный резонанс среди пользователей соцсетей. Данная ситуация в короткие сроки привлекла внимание общественности.

После общественного возмущения и обсуждений стало известно, что мэр города Ош выделил этому мужчине место для торговли на территории рынка.

Также сообщается, что женщины, спровоцировавшие конфликт, были привлечены к ответственности правоохранительными органами. По имеющимся данным, участницы инцидента приговорены к 2 суткам административного ареста.

Это событие широко обсуждается в Кыргызстане, вызывая дискуссии о порядке торговли на рынках, правах предпринимателей и отношении к конфликтам в общественных местах.