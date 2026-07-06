Belkin представила новый внешний аккумулятор мощностью 45 Вт со встроенным кабелем

Компания Belkin, один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров, представила свой новый компактный и мощный внешний аккумулятор (повер банк). Устройство выделяется не только емкостью, но и возможностью быстрой зарядки, необходимой для современных смартфонов и планшетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новой модели — встроенный в корпус кабель USB-C. Это избавляет пользователей от необходимости носить с собой лишние провода. По данным иксбт.ком, гаджет пока поступил в продажу на китайском рынке по цене 269 юаней (около 35 долларов США).

Емкость аккумулятора составляет 10 000 mAh. Этого показателя достаточно для полной зарядки современных iPhone или флагманов Samsung как минимум дважды. Максимальная выходная мощность устройства составляет 45 Вт, что позволяет заряжать не только смартфоны, но и энергоэффективные ноутбуки, такие как MacBook Air.

Технические возможности и интерфейсы

Инженеры Belkin оснастили устройство тремя портами и точками подключения. Встроенный кабель USB-C способен выдавать мощность 45 Вт, такую же мощность обеспечивает и отдельный порт USB-C на корпусе. Для устройств предыдущего поколения предусмотрен порт УСБ-А мощностью 18 Вт. Это позволяет заряжать несколько гаджетов одновременно.

На боковой стороне устройства расположен специальный цифровой дисплей. Этот экран показывает пользователю точный уровень оставшегося заряда аккумулятора в процентах. Это гораздо более удобное и точное решение, чем традиционные ЛЭД-индикаторы.

В плане дизайна компания выбрала классический и современный стиль. Новая модель представлена в трех цветах: черном (Блак), синем (Блуе) и песочном (Санд). Благодаря компактным размерам устройство станет удобным аксессуаром для повседневного использования и путешествий.

На рынке Узбекистана продукция Belkin известна как качественные и надежные премиальные аксессуары. Велика вероятность, что эта новая модель вскоре появится на прилавках местных ритейлеров и в онлайн-магазинах. Сочетание высокой мощности и встроенного кабеля заметно выделяет его среди конкурентов.