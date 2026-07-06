Португалия — Испания: объявлены стартовые составы

Один из самых ожидаемых матчей 1/8 финала ЧМ-2026 вот-вот начнется. Стали известны стартовые составы на иберийское дерби между сборными Португалии и Испании.

Встреча начнется в 23:59 по ташкентскому времени. Победитель матча выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

Роналду возглавит атаку Португалии

Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии. В линии атаки ему помогут Жоау Феликс и Педру Нету.

В центре поля сыграют Бруну Фернандеш, Жоау Невеш и Витинья. В защите доверие оказано Канселу, Диашу, Вейге и Нуну Мендешу.

Стартовый состав Португалии:

Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Нету, Феликс, Роналду.

Испания идет в атаку с Ямалем

В линии атаки Испании выступят Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль и Алекс Баэна.

Родри, Педри и Дани Ольмо будут отвечать за контроль мяча и организацию атак в центре поля. Ворота будет защищать Унаи Симон.

Стартовый состав Испании:

Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Ольмо, Родри, Баэна, Оярсабаль, Ямаль.

На кону путевка в четвертьфинал

ЧМ-2026. 1/8 финала

Португалия — Испания

Время начала: 23:59 по ташкентскому времени.

С одной стороны — опытная Португалия во главе с Роналду, с другой — Испания со звездами вроде Ямаля и Педри. В иберийском дерби нет места лишним расчетам — поражение означает прощание с мундиалем.