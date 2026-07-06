В Коканде 20-летний парень зарезал знакомого: вынесен приговор суда

·26·Общество
В Коканде 20-летний парень зарезал знакомого: вынесен приговор суда

В городе Коканд Ферганской области затянувшийся конфликт между молодыми людьми закончился трагически. В результате уличной ссоры один парень погиб, а обвиняемый был приговорен судом к длительному сроку лишения свободы.

Согласно материалам дела, в день происшествия парень 2006 года рождения вызвал такси через мобильное приложение и вместе с тремя знакомыми девушками отправился в одну из торговых точек города Коканда.

Там он столкнулся с группой молодых людей, с которыми у него были прежние разногласия. Понимая, что ситуация обостряется, парень решил не выходить из машины и уехать обратно. Однако противники заметили его и начали преследование на автомобиле.

Как стало известно, преследователи догнали автомобиль Matiz и начали наносить удары по его дверям и стеклам. Потрясенный случившимся водитель при управлении автомобилем врезался в бетонное заграждение. После этого осужденный сел за руль и попытался покинуть место происшествия.

Вскоре молодые люди на автомобиле Nexia перегородили путь «Матизу» и остановили его. Ссора вспыхнула с новой силой, когда они попытались высадить из машины одну из девушек.

В этот момент осужденный, используя имевшийся при себе нож, нанес удар в область груди одному из приблизившихся к нему парней. Пострадавший с тяжелым ранением скончался на месте.

Данное уголовное дело было рассмотрено в Кокандском городском суде по уголовным делам. Согласно приговору суда, обвиняемый был признан виновным по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и части 1 статьи 267.

С частичным сложением назначенных наказаний ему было назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Определено, что наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

КокандФерганаMatizNexia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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