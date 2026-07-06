Из музея во Франции украли драгоценности на 4 миллиона евро

В музее Лалик, расположенном на северо-востоке Франции, произошла крупная и резонансная кража. Неизвестные проникли на территорию музея и похитили ювелирные изделия, общая стоимость которых оценивается почти в 4 миллиона евро. Об этом сообщает издание Франке 24.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 6 июля в музее, расположенном в городе Винген-сюр-Модер. По данным следствия, преступники проникли в здание около 05:30 утра и направились прямо в выставочный зал, где хранятся самые ценные ювелирные изделия.

По предварительным подсчетам, из музея было вынесено около 20 уникальных ювелирных украшений. В настоящее время точный размер материального ущерба устанавливается, однако эксперты отмечают, что его стоимость составляет несколько миллионов евро, возможно, около 4 миллионов евро.

После случившегося администрация музея приняла решение закрыть учреждение на несколько дней для обеспечения безопасности и проведения следственных мероприятий.

Согласно имеющимся данным, во время кражи сработала охранная сигнализация. Однако при осмотре территории первым на место происшествия прибыл уборщик музея, который немедленно сообщил о случившемся в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы тщательно изучают записи с камер видеонаблюдения. Следователи продолжают масштабные следственные действия по установлению личностей преступников, маршрутов их передвижения и поиску похищенных ценностей.