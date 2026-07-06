Обновленный Genesis GV60: новый стандарт роскошного электромобиля в бизнес-классе

·21·Авто
Обновленный Genesis GV60: новый стандарт роскошного электромобиля в бизнес-классе

Южнокорейский бренд Genesis значительно обновил один из своих самых востребованных кроссоверов — ГВ60. Этот электромобиль занимает прочные позиции в премиальном сегменте благодаря не только футуристичному дизайну, но и высокотехнологичному оснащению и непревзойденному уровню комфорта. По данным иксбт.ком, обновленная модель стала одним из лучших выборов не только для личного пользования, но и в качестве служебного автомобиля для крупных корпораций. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Хотя внешний вид автомобиля сохранил свой уникальный атлетичный стиль, основные изменения коснулись интерьера и технических возможностей. Поскольку Genesis GV60 построен на специализированной платформе для электромобилей, в салоне отсутствует трансмиссионный тоннель. Это создает простор для водителя и пассажиров, превращая салон не просто в транспортное средство, а в уютную зону отдыха (лаунж).

Технологическая революция и мультимедийные возможности

В центральной части обновленной модели расположена огромная 27-дюймовая панель Интегратед Кокпит. Этот панорамный экран объединяет в себе как приборную панель, так и мультимедийную систему. Управление осуществляется через голосового помощника «Хей Genesis», что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Также во время стоянки или зарядки доступен просмотр контента с таких платформ, как Netflix, Дисней+ и Bloomberg.

Для меломанов предлагается аудиосистема Банг & Олуфсен с 17 динамиками и поддержкой технологии Долбй Атмос, создающая в салоне атмосферу настоящего кинотеатра. Особое внимание уделено качеству материалов: использованы мягкая искусственная кожа, алюминиевые детали, а в топовых комплектациях — кожа Наппа.

Комфорт и путешествия на дальние расстояния

Genesis GV60 оснащен специальными сиденьями Эрго Мотион для комфортных поездок на большие расстояния. В них встроено семь воздушных камер, которые обеспечивают коррекцию осанки, боковую поддержку в спортивном режиме и даже функцию массажа поясницы. С пакетом Конвениенке Пак передние сиденья могут раскладываться в полностью горизонтальное положение.

Среди технических преимуществ автомобиля:

  • Запас хода до 560 километров (348 миль) на одном заряде;
  • Одна из самых быстрых систем зарядки на рынке;
  • Три уровня комплектации (Премиум, Sport и Performance);
  • Крйстал Сфере — вращающийся хрустальный селектор трансмиссии.
В условиях растущего спроса на премиальные электромобили в Узбекистане, такие модели, как Genesis GV60, становятся серьезной альтернативой конкурентам, например, BMW iX или Tesla Model Y. Новые условия для корпоративных клиентов и экономичность автомобиля делают его особенно привлекательным для бизнес-сегмента.

Подводя итог, обновленный Genesis GV60 — это не просто транспортное средство, а высокотехнологичный офис и зона отдыха на колесах. Быстрая зарядка и внушительный запас хода делают его идеальным выбором как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий.

GenesisЭлектромобильGV60АвтоТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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