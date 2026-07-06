Партнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняется

·25·Технологии
Партнерство конкурента Amazon Букшоп.орг и Kobo: рынок электронных книг меняется

Платформа Букшоп.орг, считающаяся одним из главных конкурентов Amazon на рынке электронных книг, объявила, что до конца текущего года внедрит поддержку е-реадер устройств Kobo, принадлежащих компании Ракутен. Это стало долгожданной новостью для читателей, которые хотят поддерживать независимые книжные магазины, но предпочитают цифровой формат бумажным книгам. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Долгое время процесс покупки книг в независимых магазинах на устройствах Kobo опирался на устаревшие методы и сложные технические этапы. Многие пользователи жаловались на трудности при покупке электронных книг в своих любимых местных магазинах. Новая интеграция между Букшоп.орг и Kobo направлена именно на решение этой проблемы.

Задержки позади

Изначально реализация этого партнерства планировалась на 2025 год, но позже сроки были перенесены на 2026 год. В начале текущего года даже появились опасения, что проект был приостановлен на неопределенный срок. Однако основатель и генеральный директор Букшоп.орг Энди Хантер подтвердил, что ситуация изменилась в лучшую сторону. По его словам, стороны достигли соглашения по бизнес-условиям и вопросам защиты авторских прав (ДРМ).

В интервью изданию иксбт.ком Хантер отметил, что задержки были вызваны нехваткой инженерных ресурсов и строгими требованиями издательств к управлению цифровыми правами. В настоящее время все технические препятствия устраняются, и запуск системы запланирован на конец текущего года.

Преимущества электронных книг

Почему пользователи предпочитают устройства вроде Kobo приложениям на iOS или Android? На это есть несколько причин:

  • Технология Э-инк (электронные чернила) не утомляет глаза и позволяет читать даже под прямыми солнечными лучами;
  • Заряда устройства хватает на несколько недель;
  • Интерфейс, ориентированный исключительно на чтение, не отвлекает пользователя.
В настоящее время Букшоп.орг осуществляет продажу электронных книг через свои мобильные приложения. Однако интеграция с Kobo позволит платформе создать достойную альтернативу экосистеме Amazon Kindle. Это важно и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, поскольку расширение международных платформ предоставляет местным читателям более широкий выбор.

В заключение можно сказать, что партнерство Букшоп.орг и Kobo — это не только технологическая новинка, но и важный шаг для выживания малых и независимых книжных магазинов в цифровую эпоху. Теперь читатели смогут как пользоваться современными технологиями, так и вносить вклад в доходы магазинов своего региона.

AmazonKoboBookshopТехнологииЭлектронные Книги
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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