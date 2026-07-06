Украина заявила об ударе по крупному нефтеперерабатывающему заводу в Омске

Вооруженные силы Украины сообщили о нанесении удара по стратегически важному Омскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России. Предприятие расположено на расстоянии около 2500 километров от государственной границы Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, после удара на территории завода возник пожар, а размер нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Сообщается о первом подобном ударе

Отмечается, что Омский НПЗ является одним из крупнейших производителей бензина в России.

Украинская сторона заявляет, что ранее фактов нанесения ударов дронами по этому заводу зафиксировано не было. В связи с этим данная атака оценивается как примечательный случай с точки зрения дальности и значимости цели.

Мощность завода превышает 21 миллион тонн

Омский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, его годовая мощность составляет более 21 миллиона тонн.

Глубина переработки нефти на заводе составляет около 99 процентов. Предприятие выпускает широкий спектр топлива, масел и нефтехимической продукции.

Какую продукцию производят на предприятии?

На Омском заводе производятся следующие виды продукции:

бензины АИ-92, АИ-95 и Г-Дриве 100;

дизельное топливо класса Евро-5;

авиационный керосин марок ТС-1 и РТ;

бензол, параксилол и ортоксилол;

моторные и индустриальные масла;

сырье для производства технического углерода.

Украинская сторона подчеркивает, что часть производимого на заводе топлива используется для снабжения российской армии.

Возможно повреждение одной из основных установок

Генеральный штаб ВСУ, ссылаясь на предварительные данные, сообщил, что в результате удара могла быть повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11.

Проектная мощность этой установки составляет 8,4 миллиона тонн в год.

Размер ущерба пока не ясен

Сообщается, что после удара на территории предприятия был зафиксирован пожар. Однако степень нарушения производственного процесса и влияние на деятельность завода пока неизвестны.

Российская сторона на данный момент не предоставила подробной официальной информации по поводу этой атаки и нанесенного ущерба.