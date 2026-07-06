Скромная свадьба Аббосбека Файзуллаева вызвала обсуждения среди фанатов! (видео)

·73·Культура
Скромная свадьба Аббосбека Файзуллаева вызвала обсуждения среди фанатов! (видео)

В социальных сетях распространились кадры со свадьбы и церемонии «келин салом» узбекского футболиста Аббосбека Файзуллаева.

На кадрах видно, что свадебное торжество прошло в скромной и семейной обстановке. Поклонники футболиста выражают искренние пожелания молодой семье, желая им счастья и согласия.

Пользователи социальных сетей обратили особое внимание на то, что церемония прошла без излишеств. Некоторые расценили это как личный выбор футболиста, в то время как другие положительно оценили проведение простой и скромной свадьбы.

В сообщениях говорится, что, несмотря на возможность устроить пышную свадьбу, Аббосбек Файзуллаев сам пожелал провести церемонию в скромном формате. Однако сам футболист или его близкие пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Аббосбек Файзуллаев
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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