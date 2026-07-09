Правительство США предъявило жесткие требования к производителям беспилотных автомобилей

·15·Технологии
Правительство США предъявило жесткие требования к производителям беспилотных автомобилей

Национальное управление безопасности дорожного движения США (НХТСА) потребовало от компаний, разрабатывающих автономные транспортные средства, немедленно прекратить создание помех для работы экстренных служб. В официальном предписании, направленном главой агентства Джонатаном Моррисоном, подчеркивается, что препятствование беспилотными автомобилями работе спасателей и сотрудников правоохранительных органов является абсолютно неприемлемым. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

По данным НХТСА, с участием автономных систем наблюдается опасная тенденция: беспилотные машины вторгаются на места происшествий, блокируя путь машинам скорой помощи и пожарным расчетам. Хуже того, эти технологии не всегда способны правильно распознавать сигналы безопасности, такие как проблесковые маячки, дым, огонь и дорожные конусы. Согласно сообщению TechCrunch, разработчики обязаны представить решение этой проблемы до конца текущего месяца.

Серьезные недостатки в системе безопасности

В своем письме Моррисон строго предупредил компании, назвав неспособность распознавать чрезвычайные ситуации «функциональным дефектом». По его словам, такие случаи не являются редким исключением, а стали неотъемлемой частью повседневного дорожного движения. Поэтому разработчики АВ (автономного транспорта) должны направить все свои ресурсы на устранение этой системной ошибки.

Хотя в официальном письме не упоминается название конкретной компании, эксперты отмечают, что это требование в первую очередь касается крупных операторов роботакси, таких как Ваймо. Расследования, проведенные TechCrunch, показывают, что в таких городах, как Лос-Анджелес, Финикс и Сан-Франциско, зафиксировано не менее шести серьезных инцидентов с участием автомобилей Ваймо. В некоторых ситуациях спасатели были вынуждены брать управление на себя, чтобы убрать машину с дороги.

Человеческая жизнь и технологическая ответственность

Агентство заявило, что будет привлекать компании, управляющие беспилотными автомобилями, к ответственности так же, как и обычных водителей. «Когда сотрудники правоохранительных органов или врачи спешат на вызов, дорога каждая секунда, ведь речь идет о человеческой жизни», — говорится в заявлении НХТСА. Обычно водители, препятствующие работе экстренных служб, подвергаются штрафам или тюремному заключению, и теперь это правило может быть применено к технологическим гигантам.

В то же время НХТСА работает над обновлением федеральных стандартов безопасности (ФМВСС) для таких компаний, как Tesla и Зукс. Ожидается, что в будущем для автомобилей, выпускаемых без руля и педалей, будут отменены обязательные требования, такие как наличие стеклоочистителей или солнцезащитных козырьков. Однако такие технологические послабления будут предоставлены только тогда, когда система безопасности автомобилей достигнет совершенства.

В то время как в Узбекистане растет интерес к технологиям «умного города» и системам автономного управления, данный опыт США имеет важное значение. Выезд беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования требует не только удобства, но и высокой ответственности, неразрывно связанной с работой экстренных служб.

ТехнологииАвтономностьNHTSAWaymoБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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