Серьезная проблема сборной Англии: Беллингем и Райс могут пропустить полуфинал

Сборная Англии готовится к важнейшему матчу четвертьфинала чемпионата мира 2026 года против Норвегии. Однако для главного тренера команды Томаса Тухеля дисциплинарные вопросы стали серьезной головной болью. Несмотря на высокий моральный дух после победы над Мексикой, несколько ключевых игроков, включая Джуда Беллингема и Деклана Райса, рискуют пропустить следующий этап. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно регламенту ФИФА для расширенного турнира с участием 48 команд, желтые карточки аннулируются после определенных стадий. После группового этапа карточки были списаны, но предупреждения, полученные в 1/16 и 1/8 финала, аннулируются только после четвертьфинала. Это делает осторожность в матче против Норвегии приоритетной задачей.

Лидеры под угрозой

Звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем получил желтую карточку в матче против ДР Конго. Если он снова будет предупрежден во встрече в Майами, то в случае выхода Англии в полуфинал будет вынужден пропустить эту игру. Аналогичная ситуация у Деклана Райса; он получил желтую карточку в первые минуты матча с Мексикой, поставив себя в опасное положение.

В линии обороны ситуация также довольно сложная. У представителей «Манчестер Сити» Марка Гехи и Нико О’Райли также есть по одному предупреждению. Для Томаса Тухеля это усложняет ротацию в центре защиты, так как любая ошибка может ослабить состав перед полуфиналом. По данным Goal.com, тренерский штаб призывает футболистов быть максимально осторожными на поле.

Потери и неожиданные травмы

Англия сталкивается в четвертьфинале не только с угрозой дисквалификаций из-за карточек. Защитник команды Джарелл Куанса не сможет выйти на поле в матче с Норвегией из-за красной карточки, полученной в игре против Мексики. Это означает, что в линии обороны потребуются вынужденные замены.

Еще одна потеря произошла неожиданно. Опытный Джордан Хендерсон получил серьезную травму запястья в результате несчастного случая во время празднования победы над Мексикой. Полузащитник «Брентфорда» в настоящее время находится под наблюдением врачей и не отправился в расположение команды в Канзас-Сити. Его участие в четвертьфинале оценивается как практически невозможное.

Для сборной Англии матч против Норвегии станет серьезным испытанием не только в плане борьбы за путевку в полуфинал, но и в плане сохранения состава. Подопечные Томаса Тухеля должны победить, сохраняя дисциплину, иначе в решающей стадии турнира команда может остаться без своих главных сил.