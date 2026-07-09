Интер приостановил трансфер Трево Чалобы: в Италии заключен неожиданный союз

Действующий чемпион Италии, миланский «Интер», принял решение временно приостановить переговоры по трансферу защитника «Челси» Трево Чалобы. Как сообщает издание Ла Gazzetta делло Sport, миланский клуб в данный момент сосредоточен на других приоритетных целях. Эта ситуация может повлиять на трансферные планы лондонцев, так как «Челси» стремится разгрузить состав перед покупкой новых игроков. Об этом сообщает сообщает портал Goal.com.

В итальянском футболе произошел неожиданный дипломатический поворот. «Интер» и дебютант Серии А, клуб «Комо», заключили стратегический союз о ненападении на трансферном рынке. В ходе телефонного разговора между президентом «Интера» Беппе Мароттой и представителем «Комо» Мирваном Суварсо была достигнута договоренность о «неагрессии». Основная цель соглашения — предотвратить искусственное завышение цен на одних и тех же футболистов.

Новая стратегия на трансферном рынке

В центре этого соглашения находится именно Трево Чалоба . Несколько недель назад «Комо» направил «Челси» официальное предложение в размере 25 миллионов евро, однако лондонцы его отклонили. Суварсо сообщил руководству «Интера», что если миланцы начнут серьезную борьбу за защитника, «Комо» немедленно выйдет из гонки и рассмотрит другие варианты. Такие дружеские отношения экономически выгодны для обоих клубов.

В настоящее время «Интер» делает упор не на усиление линии обороны, а на решение проблем на правом фланге. В частности, трансфер Анана Халайли стал главной задачей клуба. Только после успешного завершения этого вопроса «нерадзурри» могут вернуться к кандидатуре Трево Чалобы. Несмотря на это, «Интер» продолжает обсуждать условия личного контракта с агентами игрока.

Переговоры между «Челси» и «Кристал Пэлас»

«Челси», в свою очередь, планирует кардинальное обновление защитной линии. Как пишет Goal.com, лондонский клуб проявляет интерес к центральному защитнику «Кристал Пэлас» Максенсу Лакруа. Однако для осуществления этого трансфера необходимо сначала продать Трево Чалобу. Пока между двумя лондонскими клубами сохраняется разница в оценке стоимости игрока.

Для Трево Чалобы Серия А может стать отличной возможностью для перезапуска карьеры. В последние годы защитники, перебравшиеся в Италию из Английской Премьер-лиги, в частности Фикайо Томори и Крис Смоллинг, смогли проявить себя. Игра за такой гранд, как «Интер», даст Чалобе возможность получить опыт в Лиге чемпионов.

Подводя итог, будущее Трево Чалобы решится в ближайшие недели. Если «Интер» завершит свои приоритетные трансферы, он вступит в официальные переговоры с «Челси». Ожидается, что в результате этой цепной реакции «Челси» также приступит к оформлению трансфера Максенса Лакруа. А «джентльменское соглашение» в Италии послужит инструментом для стабилизации цен на трансферном рынке.