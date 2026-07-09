ВОЗ предупреждает: каждый пятый человек заболеет раком

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новый отчет о ситуации с онкологическими заболеваниями. В нем отмечается, что, несмотря на значительные достижения в медицине и новые методы лечения, это заболевание остается одной из самых серьезных угроз для человечества.

Согласно данным организации, каждый пятый человек в мире может заболеть раком в течение жизни. Кроме того, около 92 процентов населения сталкиваются с этим заболеванием лично или через своих близких.

Представитель ВОЗ доктор Андре Ильбави подчеркнул, что, хотя за последние годы были сделаны важные научные открытия в лечении рака, пациенты по-прежнему испытывают тяжелые физические, психологические и финансовые трудности.

В отчете также отмечается растущий разрыв в медицинских возможностях между странами. Если в богатых странах 85 процентов пациентов с раком молочной железы или детской онкологией живут не менее пяти лет, то в бедных странах этот показатель не достигает и 30 процентов.

В настоящее время ежегодно в мире рак диагностируется примерно у 20,6 миллиона человек, а около 10 миллионов человек умирают от последствий этого заболевания. По прогнозам экспертов, к 2050 году число новых случаев заболевания может вырасти до 35 миллионов.

По данным ВОЗ, в странах с низким уровнем дохода доступно лишь 9–54 процента самых необходимых противораковых препаратов. В некоторых странах оборудование для лучевой терапии отсутствует вовсе. Это резко ограничивает возможности диагностики и эффективного лечения.

Эксперты обратили внимание еще на одну серьезную проблему. Почти в двух третях стран мира лечение рака не покрывается государством в полном объеме. Из-за высокой стоимости лечения в некоторых регионах значительная часть пациентов вынуждена прерывать терапию на полпути.

В то же время в отчете приводятся и позитивные новости. В частности, отмечается появление эффективных решений по профилактике и устранению рака шейки матки, снижение потребления табака во многих странах и расширение национальных онкологических программ.

По мнению экспертов Международного агентства по изучению рака, четыре из десяти новых случаев заболевания связаны с предотвратимыми факторами риска, такими как курение табака, употребление алкоголя, инфекции и избыточный вес.

ВОЗ призвала правительства усилить системы профилактики, ранней диагностики и лечения, а также сделать противораковые услуги более доступными для населения, в том числе в финансовом плане. Подчеркивается, что это позволит спасти жизни миллионов людей.