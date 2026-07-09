Стартап Lovable удваивает свою оценку, достигая 13,2 миллиарда долларов
Шведский стартап Lovable, считающийся одним из самых перспективных проектов в области искусственного интеллекта, готовится к новому раунду инвестиций. По данным издания Сифтед, компания ведет переговоры о привлечении 300 миллионов долларов. Если сделка будет успешно завершена, рыночная стоимость стартапа достигнет 13,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Примечательно, что в декабре прошлого года Lovable оценивался в 6,6 миллиарда долларов. Менее чем за год компании удалось ровно в два раза увеличить свою стоимость. Ожидается, что этот раунд инвестиций возглавит венчурная компания Менло Вентурес, которая в прошлом месяце объявила о создании нового фонда на 3 миллиарда долларов.
Рост технологии «вибе кодинг»В основе деятельности Lovable сегодня лежит одно из самых прибыльных направлений в сфере искусственного интеллекта — «вибе кодинг». Эта технология позволяет пользователям создавать сложное программное обеспечение и веб-сайты без написания программного кода, просто объясняя задачи обычными словами. В настоящее время это направление стало самым популярным способом применения AI.
Стартапу, которому еще нет трех лет, в июне текущего года удалось довести показатель годовой выручки до 500 миллионов долларов. Услугами Lovable активно пользуются не только индивидуальные дизайнеры и предприниматели, но и крупные корпорации. В списке клиентов можно встретить такие имена, как Workday, Асана и даже технологический гигант NVIDIA.
Конкуренция на рынке и тенденцииКонкуренция на рынке программирования с помощью искусственного интеллекта становится невероятно острой. Наряду с Lovable свои позиции укрепляют и другие крупные игроки:
- стартап Replit в марте текущего года был оценен в 9 миллиардов долларов;
- проект Факторй, занимающийся созданием АИ-агентов, в апреле привлек 150 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда долларов;
- сервис Cursor, предлагающий решения для разработчиков, в прошлом месяце был приобретен компанией SpaceX за 60 миллиардов долларов.
По мнению экспертов, стремительный рост таких компаний, как Lovable, свидетельствует о том, что инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта будет продолжаться. Благодаря простому интерфейсу и высокой эффективности компания значительно меняет традиционные методы программирования.
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