Стартап Lovable удваивает свою оценку, достигая 13,2 миллиарда долларов

Шведский стартап Lovable, считающийся одним из самых перспективных проектов в области искусственного интеллекта, готовится к новому раунду инвестиций. По данным издания Сифтед, компания ведет переговоры о привлечении 300 миллионов долларов. Если сделка будет успешно завершена, рыночная стоимость стартапа достигнет 13,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Примечательно, что в декабре прошлого года Lovable оценивался в 6,6 миллиарда долларов. Менее чем за год компании удалось ровно в два раза увеличить свою стоимость. Ожидается, что этот раунд инвестиций возглавит венчурная компания Менло Вентурес, которая в прошлом месяце объявила о создании нового фонда на 3 миллиарда долларов.

Рост технологии «вибе кодинг»

В основе деятельности Lovable сегодня лежит одно из самых прибыльных направлений в сфере искусственного интеллекта — «вибе кодинг». Эта технология позволяет пользователям создавать сложное программное обеспечение и веб-сайты без написания программного кода, просто объясняя задачи обычными словами. В настоящее время это направление стало самым популярным способом применения AI.

Стартапу, которому еще нет трех лет, в июне текущего года удалось довести показатель годовой выручки до 500 миллионов долларов. Услугами Lovable активно пользуются не только индивидуальные дизайнеры и предприниматели, но и крупные корпорации. В списке клиентов можно встретить такие имена, как Workday, Асана и даже технологический гигант NVIDIA.

Конкуренция на рынке и тенденции

Конкуренция на рынке программирования с помощью искусственного интеллекта становится невероятно острой. Наряду с Lovable свои позиции укрепляют и другие крупные игроки:

стартап Replit в марте текущего года был оценен в 9 миллиардов долларов;

проект Факторй, занимающийся созданием АИ-агентов, в апреле привлек 150 миллионов долларов при оценке в 1,5 миллиарда долларов;

сервис Cursor, предлагающий решения для разработчиков, в прошлом месяце был приобретен компанией SpaceX за 60 миллиардов долларов.

Для узбекистанских специалистов и стартаперов подобные технологии также имеют большое значение. С приходом решений «вибе кодинг» на местный рынок предприниматели, не обладающие навыками программирования, смогут самостоятельно создавать свои платформы для электронной коммерции. Это, несомненно, выведет развитие цифровой экономики на новый уровень.

По мнению экспертов, стремительный рост таких компаний, как Lovable, свидетельствует о том, что инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта будет продолжаться. Благодаря простому интерфейсу и высокой эффективности компания значительно меняет традиционные методы программирования.