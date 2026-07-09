КуантумДиамондс получила 76 миллионов евро для революции в индустрии полупроводников

Европейский союз продолжает поддерживать инновационные технологии, стремясь укрепить свои позиции в глобальной гонке чипов. Немецкий стартап КуантумДиамондс получил гранты в размере 76 миллионов евро от Европейской комиссии и правительства Германии за разработку принципиально нового метода проверки полупроводников. Эти средства будут направлены на строительство нового завода по тестированию чипов в Мюнхене. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Процесс производства полупроводников крайне сложен и деликатен, а выявление дефектов в настоящее время может занимать недели. Технология, предложенная КуантумДиамондс, сокращает этот процесс всего до двух минут. Что еще важнее, при проверке не требуется останавливать производственную линию. По сообщению TechCrunch, данный проект является частью инвестиционного плана на общую сумму 178 миллионов долларов.

Чудо квантовых технологий и искусственных алмазов

Подход стартапа основан на квантовых сенсорах. Используя микроскопические свойства специально синтезированных искусственных алмазов, компания отслеживает движение электрического тока внутри чипа. В то время как текущие методы проверки ограничиваются осмотром поверхности чипа под микроскопом, технология КуантумДиамондс позволяет выявлять дефекты во всех его слоях, не повреждая сам чип.

По словам генерального директора компании Кевина Бергхоффа, эта технология особенно важна для современных дата-центров AI. Поскольку возможности дальнейшего уменьшения транзисторов исчерпываются, индустрия переходит на многослойные 3Д-чипы. Проверка таких сложных структур традиционными методами стала практически невозможной.

С точки зрения инвестиционной привлекательности, стартап привлек не только государственные гранты, но и 15 миллионов евро венчурных инвестиций от частного сектора. В этом раунде финансирования под руководством Ворлд Фунд приняли участие такие авторитетные фонды, как Бавария Капитал, Эарлйбирд и ИК Капитал. Руководство компании подчеркивает широкую клиентскую базу и налаженное сотрудничество практически со всеми крупными производителями чипов.

С точки зрения экономической эффективности новое оборудование окупает себя всего за несколько месяцев. Крупные заводы на Тайване и в Южной Корее могут сэкономить сотни миллионов долларов с помощью этой технологии. Это наглядно демонстрирует намерение Европы добавить новых сильных игроков в ряд таких технологических гигантов, как ASML.

В заключение можно сказать, что проект КуантумДиамондс стал одним из первых успешных примеров перехода квантовых технологий из теории в практику, то есть в реальную промышленность. Эта инновация не только повысит качество чипов, но и значительно ускорит сроки производства электронных устройств по всему миру.