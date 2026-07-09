Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

·1·Спорт
Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

Федерация футбола Мексики пошла на серьезные перемены в руководстве национальной сборной. Легендарный защитник Рафаэль Маркес был представлен в качестве нового главного тренера команды, сменив на этом посту Хавьера Агирре. Данное назначение произошло сразу после драматичного поражения сборной Мексики от Англии в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Уход Хавьера Агирре с должности был запланирован заранее. Он взял на себя задачу руководить сборной на домашнем турнире и наставлять своего помощника Маркеса. Встреча с Англией, завершившаяся со счетом 2:3, ознаменовала окончание миссии Агирре, и руководство официально перешло к его ученику.

Новая эра и стратегические цели

Главная задача Рафаэля Маркеса — подготовка сборной к чемпионату мира 2030 года. На него возложена ответственная миссия по омоложению состава и формированию нового поколения команды. Тактические ошибки и недостатки в обороне, допущенные в игре с Англией, были определены как первоочередные аспекты, требующие исправления новым тренером.

Согласно информации, именно беспорядок в оборонительной линии позволил таким звездам, как Джуд Беллингем и Гарри Кейн, забить победные голы. Маркес намерен устранить эти проблемы благодаря своему богатому игровому опыту и тренерскому потенциалу. Последние два года он возглавлял «Барселону Атлетик», одержав 40 побед в 82 матчах и освоив современные методики футбола в Испании.

Легендарный опыт и высокий авторитет

Рафаэль Маркес считается одной из самых влиятельных фигур в истории мексиканского футбола. Ожидается, что его карьера игрока, в ходе которой он дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», четыре раза становился чемпионом Испании и побеждал на клубном чемпионате мира, станет мощным источником мотивации для футболистов. Также он становился чемпионом Франции с «Монако» и завоевывал Кубок конфедераций и дважды Золотой кубок КОНКАКАФ со сборной.

Федерация футбола Мексики выражает уверенность в том, что менталитет элитного уровня Маркеса сыграет решающую роль в раскрытии молодых талантов и превращении их в конкурентоспособную команду на международной арене. Теперь «Ацтеки» под руководством нового тренера начинают четырехлетний цикл, где основной упор будет сделан на стабильную систему обороны и дисциплинированную игру.

МексикаРафаэль МаркесФутболТрансферЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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