Революция ChatGPT в мире робототехники: Генерал Интуитион закладывает основу новой эры

Хотя сфера искусственного интеллекта совершила огромный скачок в работе с текстом и изображениями, робототехника долгое время оставалась в рамках узкоспециализированных моделей. Однако стартап Генерал Интуитион объявил, что в этой области также начинается эра универсальных базовых моделей (фундатион моделс), подобных ChatGPT. Вместо того чтобы обучать роботов каждому движению отдельно, компания стремится наделить их общим «разумом», понимающим пространственную и временную логику. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Ранее компаниям приходилось создавать модели с нуля для каждой конкретной задачи и обучать их на миллионах часов реальных данных. В интервью изданию TechCrunch генеральный директор Генерал Интуитион Пим де Витте подчеркнул, что этот подход теряет свою актуальность. Подобно тому, как модель ГПТ-3 от OpenAI произвела революцию в обработке естественного языка, новое поколение моделей способно привить роботам инстинкт навигации в различных средах.

Чудо восьмиминутного обучения

При создании своей базовой модели Генерал Интуитион использовала данные миллионов часов видеоигр. Эти данные включают в себя не только изображение, но и информацию о том, когда и как человек нажимал кнопки контроллера. В результате система усвоила связь между действием и его последствием, то есть логику, похожую на человеческую интуицию.

Одним из главных достижений компании стало то, что их модель научилась управлять четвероногим роботом всего на основе восьми минут реальных данных. Без каких-либо дополнительных датчиков, используя только фронтальную камеру, робот смог успешно перемещаться среди динамических препятствий и движущихся людей в офисе. Этот результат стал неожиданной новостью для экспертов отрасли.

Цели на будущее и инвестиции

Генерал Интуитион позиционирует себя не как производитель роботов, а как платформа, создающая технологическую основу для других компаний. По словам Пима де Витте, они не будут выпускать беспилотные автомобили, а предоставят программное обеспечение, которое в 10 раз упростит создание такой машины для следующего предпринимателя.

Эта перспективная идея была высоко оценена инвесторами. Недавно стартап привлек 320 миллионов долларов инвестиций, а его общая рыночная стоимость достигла 2,3 миллиарда долларов. Основной инвестор проекта Винод Хосла также выразил уверенность в том, что данные о движениях являются ключом к безупречной работе искусственного интеллекта в физическом мире.

Подводя итог, можно сказать, что подход Генерал Интуитион должен полностью изменить индустрию робототехники. Если раньше на обучение робота ходьбе в одной комнате уходили месяцы, то теперь этот процесс может занять всего несколько минут. Это значительно ускорит внедрение роботов в нашу повседневную жизнь, производство и сферу услуг.