Илон Маск представил модель Grok 4.5: новая конкуренция на рынке ИИ

Компания СпакеКсАИ, основанная Илоном Маском, официально анонсировала свою новую модель искусственного интеллекта Grok 4.5. Это первое крупное обновление, представленное после выхода компании на публичный статус, и ожидается, что оно составит серьезную конкуренцию лидерам отрасли не только благодаря своей мощности, но и экономической эффективности. Новая модель обещает высокую скорость и низкую стоимость при выполнении сложных задач. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В официальном блоге компании отмечается, что Grok 4.5 предназначен для автоматизации повседневных интеллектуальных задач, таких как программирование, создание приложений, офисная работа, научные исследования и работа с текстами. По словам представителей СпакеКсАИ, эта модель обладает вдвое более высокой «эффективностью токенов» по сравнению с другими ведущими системами. Это позволяет значительно снизить затраты на использование услуг искусственного интеллекта.

Мощность уровня Опус и высокая скорость

Илон Маск на своей странице в социальной сети Кс сравнил новую разработку с самой мощной моделью Опус от компании Anthropic. По словам Маска, Grok 4.5 по своим возможностям находится на уровне Опус, но работает значительно быстрее и обходится дешевле. После положительных отзывов пользователей, прошедших бета-тестирование, было принято решение о широком выпуске модели.

Согласно результатам внутренних оценок, модель Grok 4.5 способна конкурировать с Опус 4.7. СпакеКсАИ также проводит агрессивную ценовую политику: установлена плата в размере 2 долларов за 1 миллион входных токенов и 6 долларов за выходные токены. Для сравнения, в модели Опус 4.7 эти показатели составляют 5 и 25 долларов соответственно. Это делает модель Grok 4.5 гораздо более привлекательной для бизнеса и разработчиков.

Ожесточенная борьба на рынке ИИ

В настоящее время на рынке искусственного интеллекта идет настоящая гонка по ценам и мощности. Например, самая дорогая модель Sol от компании OpenAI взимает плату от 5 до 30 долларов за 1 миллион токенов. Выпуск Grok 4.5 по такой низкой цене может вынудить других гигантов пересмотреть свою ценовую политику.

Примечательно, что обновление СпакеКсАИ совпало с очередным крупным релизом компании OpenAI. По имеющимся данным, OpenAI планирует выпустить свою самую мощную модель ГПТ 5.6 в четверг. Ранее выпуск этой модели был ограничен администрацией США из соображений безопасности.

Появление таких доступных и эффективных моделей, как Grok 4.5, открывает новые возможности и для пользователей, и для местных разработчиков. Снижение стоимости токенов облегчает интеграцию искусственного интеллекта в продукты, особенно для стартапов, стремящихся к экономии ресурсов и высокой производительности.