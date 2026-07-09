Что Дешам думает о Марокко?: Франция стоит перед серьезным испытанием

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил состояние своей команды и силу соперника перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко.

Наставник французов подчеркнул, что в этой игре простого плана на победу будет недостаточно, и команда должна показать свой лучший футбол.

Дешам открыто признал силу соперника

В четвертьфинале Франция встретится с Марокко. По словам Дешама, в составе соперника есть футболисты высокого уровня, и этот матч не будет легким.

«Мы должны показать свою лучшую игру, потому что перед нами очень сильная команда. В их составе есть игроки высокого уровня», — сказал Дешам.

Он считает, что футболисты обеих команд хорошо знают друг друга. Некоторые из них даже выступают за одни и те же клубы.

«Мы хорошо понимаем, что нас ждет»

Дешам особо отметил взаимное знакомство между игроками сборных Франции и Марокко.

«Они хорошо знают моих игроков, наши футболисты также хорошо знают их. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет», — подчеркнул он.

Это означает, что в четвертьфинале ожидается очень осторожная с тактической точки зрения и напряженная игра.

Марокко отличается от Парагвая

В 1/8 финала Франция обыграла Парагвай. Однако Дешам отметил, что стиль игры Марокко отличается от парагвайского.

Он также напомнил, что 4 года назад в Дохе Франция и Марокко встречались в полуфинале. По мнению Дешама, обе команды любят контролировать мяч и стремятся к атакующему футболу.

«Эффективность должна быть еще выше»

Главный тренер Франции отметил, что эффективность его команды в атаке неплохая, но против такого сильного соперника, как Марокко, этот показатель необходимо повысить.

«Наша эффективность хороша, но мы можем ее улучшить. Чем сильнее соперник, тем выше должна быть эффективность», — сказал он.

Четвертьфинал пройдет 9 июля

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 между Францией и Марокко состоится 9 июля.

В этой игре за путевку в полуфинал столкнутся опыт Франции и характерный футбол Марокко. Дешам прекрасно понимает, что его команда должна ответить на это испытание игрой только самого высокого уровня.