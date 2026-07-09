Арсенал ускорил переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

·26·Спорт
Арсенал ускорил переговоры по трансферу Бруно Гимарайнса

Лондонский Арсенал сделал серьезный шаг к усилению полузащиты до закрытия летнего трансферного окна. После того как бразильская звезда Ньюкасла Бруно Гимарайнс выразил руководству клуба желание уйти, «канониры» стали главными претендентами на игрока. Команда Микеля Артеты, сделав выводы из ошибок прошлого сезона, ищет высококлассного исполнителя, способного составить тандем с Декланом Райсом в центре поля. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает издание Goal.com, 28-летний футболист намерен покинуть Сент-Джеймс Парк и перейти в клуб, регулярно выступающий в Лиге чемпионов. Гимарайнс стал ключевым игроком Ньюкасла с момента своего прихода из Лиона в 2022 году, однако, похоже, пришло время для нового вызова в его карьере. Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года, его решение об уходе может стать серьезным ударом по планам Эдди Хау.

Трансферная стоимость и детали переговоров

В настоящее время между представителями футболиста и клубом прошли предварительные переговоры. По имеющимся данным, сумма трансфера может начаться примерно с 60 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Ньюкасл не хочет отпускать своего капитана, твердое решение игрока может вынудить руководство пойти на компромисс. Особенно после ситуаций с такими игроками, как Сандро Тонали и Энтони Гордон, «сороки» стараются сохранить баланс в составе.

Арсенал давно искал достойного кандидата на эту позицию. Хотя скауты клуба рассматривали такие варианты, как Алекс Скотт из Борнмута и талант из Лилля Айюб Буадди, именно Бруно Гимарайнс оценивается как «готовый продукт», способный немедленно вывести команду на новый уровень. Микель Артета высоко ценит богатый опыт бразильского полузащитника в Английской Премьер-лиге.

Ожидаемые изменения в составе

Если этот трансфер состоится, в составе лондонского клуба неизбежен ряд изменений. Приход Гимарайнса может привести к следующим процессам:

  • будут рассмотрены достойные предложения по 32-летнему опытному полузащитнику Кристиану Нёргору;
  • усилится конкуренция среди игроков основного состава, таких как Мартин Субименди;
  • в зарплатной ведомости команды будет освобождено место для новой звезды.
Микель Артета хочет создать в команде атмосферу здоровой конкуренции. По его мнению, приход футболиста уровня Гимарайнса не только укрепит центр поля, но и побудит других игроков работать над собой еще усерднее. Это является важнейшим фактором для Арсенала в борьбе за титулы в Лиге чемпионов и Английской Премьер-лиге.

Напомним, что Бруно Гимарайнс, несмотря на свое бразильское происхождение, быстро адаптировался к английскому футболу благодаря своим физическим данным и бойцовским качествам. Его видение поля и точность передач идеально вписываются в тактические схемы Микеля Артеты. В настоящее время все внимание сосредоточено на окончательном соглашении между клубами.

АрсеналНьюкаслБруно ГимарайнсТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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