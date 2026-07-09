Технология СйнтИД от Google впервые разоблачила крупный фейковый снимок

В борьбе с контентом, созданным с помощью AI, произошел важный прорыв. Система цифровой маркировки СйнтИД, разработанная компанией Google, смогла идентифицировать резонансный фейковый снимок с участием известного американского сенатора Митча Макконнелла. Это событие доказало эффективность технологии маркировки продуктов нейросетей на практике. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В начале этой недели в социальных сетях, в частности на платформах Reddit и Кс, широко распространилось изображение, на котором сенатор штата Кентукки Митч Макконнелл якобы лежит на больничной койке в тяжелом состоянии. На снимке тело политика было подключено к различным медицинским трубкам, что усилило опасения по поводу его здоровья. Однако, согласно данным иксбт.ком, фактчекинговый портал Снопес проверил это изображение и подтвердил, что оно является полностью сфабрикованным.

Сила невидимой метки

Система СйнтИД от Google сыграла ключевую роль в разоблачении этого фейка. Данная технология внедряет специальную цифровую подпись в слой пикселей изображения, которую невозможно заметить человеческим глазом. Когда специалисты Снопес просканировали изображение, они обнаружили невидимую метку, указывающую на то, что оно является продуктом AI. Это позволило окончательно доказать, что снимок не является подлинным.

Здоровье сенатора Макконнелла находится в центре внимания общественности после чрезвычайного происшествия, случившегося в середине июня. Его длительное отсутствие на публике порождало различные слухи. В такой ситуации распространившийся высококачественный дипфаке мог ввести многих в заблуждение, однако современные детекторы выполнили свою задачу.

Как работает СйнтИД?

Google представила свою технологию СйнтИД на конференции разработчиков И/О в 2025 году. Уникальность системы заключается в том, что она внедряет цифровую метку в само изображение так, что она не теряет своих свойств даже при создании скриншотов или переносе на другие платформы. В случае с Макконнеллом, несмотря на то, что изображение неоднократно перезагружалось, алгоритм смог его распознать.

В настоящее время эта система безопасности интегрирована во все модели Gemini. Также в 2026 году OpenAI присоединилась к этой инициативе и начала внедрять метку СйнтИД в свои инструменты для генерации изображений. Это свидетельствует о том, что глобальные технологические гиганты объединяются в борьбе с дезинформацией.

Стоит отметить, что СйнтИД пока может распознавать только изображения, созданные инструментами компаний, участвующих в данной программе (Google, OpenAI). Например, некоторые крупные компании, такие как Anthropic, еще не присоединились к этой системе. Пользователи могут проверять подозрительные изображения через Gemini или с помощью открытых инструментов верификации от OpenAI.