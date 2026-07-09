Челси объявил о трансфере португальской звезды Жеовани Кенды

·67·Спорт
Челси объявил о трансфере португальской звезды Жеовани Кенды

Лондонский Челси оформил очередной громкий трансфер. Английский клуб официально подтвердил подписание долгосрочного контракта с талантливым вингером лиссабонского Спортинга Жеовани Кендой. Этот переход стал логичным продолжением стратегии лондонцев по привлечению молодых талантов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным Goal.com, 19-летний футболист подписал с «аристократами» восьмилетний контракт, рассчитанный до 2034 года. Сообщается, что Челси заплатил португальскому клубу за этот трансфер 50 миллионов евро. Кенда считается одним из самых перспективных молодых игроков Европы, способным выступать как на позиции вингера, так и в роли латераля.

Успехи в составе Спортинга

Жеовани Кенда уже успел проявить себя в чемпионате Португалии. В составе Спортинга он провел 86 матчей, забив 9 голов и отдав 17 результативных передач. Особенно впечатлила экспертов его игра в сезоне 2024/25. В том сезоне он принял участие в 54 матчах, внеся огромный вклад в «золотой дубль» (чемпионство и кубок) своей команды.

Также юный талант сумел побить ряд рекордов. Он стал самым молодым игроком в истории Спортинга, забившим гол в своем дебютном сезоне. Кроме того, Кенда вписал свое имя в историю как самый молодой португальский футболист, забивший гол в Лиге чемпионов.

Новый вызов и цели

После трансфера футболист не скрывал своих эмоций: «Я очень рад быть здесь. Челси — великий клуб, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле Стэмфорд Бридж. Клуб проявил доверие к таким молодым игрокам, как я, и я горжусь тем, что являюсь частью этой команды».

Кенда выразил готовность развиваться под руководством нового тренера Хаби Алонсо. По его словам, главная задача — помочь команде завоевывать трофеи и выкладываться на поле на все сто процентов. Молодой вингер успел проявить себя не только на клубном уровне, но и войти в символическую сборную чемпионата Европы в составе молодежной сборной Португалии.

Для футбольных болельщиков этот трансфер интересен тем, что Челси в последние годы проводит политику радикального омоложения состава. Приход техничного и быстрого игрока, такого как Кенда, несомненно, усилит конкуренцию в Английской Премьер-лиге. Теперь португальский вингер постарается продолжить свои успехи на международной арене в составе лондонского клуба.

ЧелсиСпортингТрансферыАнглийская Премьер-лигаЖеовани Кенда
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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