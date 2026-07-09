Спор между Elon Musk и SEC завершен: судья утвердил штраф в размере 1,5 миллиона долларов

Федеральный суд США одобрил соглашение, завершающее многолетний юридический спор между миллиардером Elon Musk и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Как сообщает Bloomberg, судья Спаркле Сукнанан подписала решение о наложении на предпринимателя штрафа в размере 1,5 миллиона долларов. Несмотря на то, что судья выразила серьезные сомнения относительно справедливости этого соглашения, в конечном итоге она согласилась с взаимными договоренностями сторон. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Данное судебное дело связано с процессом приобретения Elon Musk социальной сети Twitter (ныне Кс). По требованию SEC, миллиардер не раскрыл общественности информацию об увеличении своей доли в установленные законом сроки, когда начал скупку акций компании в 2022 году. Эта ситуация вызвала недовольство среди инвесторов и участников рынка.

Большая экономия и маленький штраф

По расчетам экспертов SEC, благодаря тому, что Elon Musk не раскрыл свою долю вовремя, он сэкономил около 150 миллионов долларов. По этой причине назначенный судом штраф в 1,5 миллиона долларов вызвал у многих вопросы. Судья Сукнанан отметила, что эта сумма крайне мала по сравнению с прибылью, полученной Муск.

Судья также проанализировала, не доходит ли данное соглашение до уровня насмешки над судебной властью. По ее словам, полномочия суда ограничены проверкой того, соответствует ли соглашение минимальным стандартам справедливости. Хотя судья заявила о «серьезных сомнениях», она отметила, что не нашла достаточных правовых оснований для отклонения сделки.

Политический контекст и вопрос привилегий

Вокруг этого судебного процесса также разгорелись политические дискуссии. Известно, что Elon Musk активно поддерживал и финансировал кампанию Дональд Трамп на президентских выборах 2024 года. Ранее судья Сукнанан задавалась вопросом, не оказывается ли Муск «особое отношение» со стороны новой администрации.

Согласно условиям соглашения, штраф в 1,5 миллиона долларов будет выплачен трастом имени Elon Musk. Важным аспектом является то, что, совершая этот платеж, миллиардер официально не признает свою вину. Это одна из стандартных практик, используемых при разрешении крупных корпоративных споров в правовой системе США.

Это решение означает устранение очередного юридического препятствия для Elon Musk. Будучи богатейшим человеком мира, он продолжает управлять своими проектами, такими как Tesla, SpaceX и Кс, однако его отношения с SEC остаются сложными. Данное соглашение еще раз продемонстрировало баланс между миром технологий и финансовыми регуляторами рынка.