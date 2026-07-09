Character.AI выходит на рынок микродрам: зрители теперь могут общаться с персонажами

Стартап Character.AI, один из лидеров в сфере чат-ботов на базе AI, сделал революционный шаг на рынке развлекательного контента. Компания объявила о запуске собственной платформы микродрам, которая позволяет пользователям не только смотреть короткометражные сериалы, но и напрямую взаимодействовать с их персонажами. Это нововведение знаменует начало новой эры на стыке AI и цифровой кинематографии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В настоящее время такие гиганты, как TikTok, Instagram и Amazon Prime, ведут активную конкуренцию в сегменте микродрам. Однако Character.AI, используя свои ключевые технологии, внесла в этот жанр уникальные изменения. Как сообщает издание TechCrunch, пользователи старше 18 лет могут задавать вопросы героям сериалов, общаться с ними и даже участвовать в ролевых играх, меняющих ход сюжета.

Первые проекты и разнообразие жанров

Стартап начинает свою деятельность с трех микродрам разных жанров. Это романтический сериал под названием "Ласт Суммер", фильм ужасов "Те Нигхттиме Гаме" и драма на выживание в стиле "Голодных игр" (Хунгер Гамес) под названием "Эден Фалл". Все эти проекты созданы с помощью AI, и в будущем компания планирует создать условия для того, чтобы пользователи могли сами создавать подобный контент.

Представители Character.AI отмечают, что на текущем этапе творческая команда компании формирует рабочий процесс и изучает запросы аудитории. В дальнейшем на основе этого опыта будут представлены специальные инструменты для пользователей. Это позволит каждому человеку создавать сериалы для глобальной аудитории на основе своих оригинальных персонажей и сюжетов.

Новые функции и развлекательная экосистема

Это часть стратегии компании в развлекательном направлении, реализуемой с прошлого года. Ранее стартап представил инструмент под названием Лоребук, с помощью которого пользователи могут создавать информацию о мире, на который опираются персонажи. Также через функцию Букс была создана возможность погрузиться в классическую литературу или сыграть роль персонажа произведения.

Компания также тестирует платформу для создания аудиосериалов к.ai ФМ и функцию к.ai Реадс, предназначенную для написания художественной литературы. В настоящее время сервис к.ai ФМ доступен ограниченному числу пользователей и профессиональных писателей в рамках программы к.ai Лабс. С помощью этих инструментов в будущем планируется создание полностью автоматизированных аудио- и текстовых драм.

Согласно аналитическим данным Сенсор Товер, интерес пользователей к платформе Character.AI постоянно растет. В частности, в первой половине 2024 года пользователи проводили в этом сервисе в среднем более 950 минут в месяц. Ожидается, что новый формат микродрам еще больше увеличит эти показатели и превратит платформу из простого чат-бота в полноценный развлекательный центр.