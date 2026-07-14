Сотрудничество Tesla и Samsung: новые чипы AI5 готовы конкурировать с NVIDIA

Сотрудничество между американской компанией Tesla и южнокорейским технологическим гигантом Samsung Электроникс вышло на новый уровень. Инженеры Samsung завершили разработку чипов следующего поколения AI5, предназначенных для Tesla и обладающих возможностями искусственного интеллекта. Ожидается, что эта инновация вызовет серьезные изменения не только в автомобильной промышленности, но и на рынке высокотехнологичных вычислительных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам главного инженера-технолога Samsung Джеймса Кима, чипы AI5 будут производиться на основе самого передового 2-нм техпроцесса компании. Стоит отметить, что массовое производство этих компонентов будет налажено на новом заводе Samsung в Тейлоре, США. Это имеет важное стратегическое значение для обеспечения логистики и безопасности производственной цепочки Tesla.

Конкуренция на равных с NVIDIA

В своих предыдущих заявлениях Илон Маск подчеркивал, что система Tesla AI5 превзойдет все ожидания. По данным иксбт.ком, производительность одного чипа AI5 сопоставима с чипами NVIDIA на базе популярной архитектуры Hopper. При использовании конфигурации из двух чипов она сможет легко конкурировать с новейшими решениями платформы NVIDIA Blackwell.

По словам Маска, главное преимущество решения Tesla заключается в его доступности и высокой энергоэффективности. Это позволяет экономить значительные средства и ресурсы при обработке алгоритмов искусственного интеллекта. Проект AI5 стал первым продуктом в истории Tesla, перешедшим на 2-нм технологию, что послужит укреплению технологического лидерства в этой области.

Технологический прорыв и сферы применения

Аналитики рынка предполагали, что Samsung будет использовать эту тонкую технологию только в поколении AI6. Однако переход чипа AI5 на 2-нм техпроцесс уже сейчас подтверждает, что показатель выхода годной продукции Samsung по этой технологии превысил 60 процентов. Это считается очень высоким и надежным показателем для отрасли.

Следует отметить, что Tesla предоставила проекты своих чипов как Samsung, так и TSMC. Поскольку подходы обоих производителей различаются, между версиями чипов могут быть небольшие различия. В настоящее время версия Samsung успешно прошла этап подготовки к производству, и все работы по адаптации завершены.

Новые чипы AI5 не будут установлены в электромобили Tesla в краткосрочной перспективе. Илон Маск подтвердил, что эти микросхемы в первую очередь будут использоваться в следующих направлениях:

Повышение интеллектуального потенциала гуманоидных роботов Optimus;

Создание суперкомпьютерных кластеров на базе искусственного интеллекта;

Системы самообучения, обрабатывающие большие объемы данных.

Этот шаг является важным движением на пути превращения Tesla из простого производителя автомобилей в одну из крупнейших в мире корпораций в сфере искусственного интеллекта и робототехники. А столь тесное сотрудничество с Samsung, несомненно, обеспечит преимущество в технологической гонке.