Эрлинг Холанд о ЧМ с Норвегией: «Это было самое невероятное путешествие в моей жизни»

Звезда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился своими эмоциями после завершившегося чемпионата мира. Несмотря на то, что Норвегия покинула турнир в четвертьфинале, уступив Англии, нападающий подчеркнул, что эти соревнования полностью изменили его жизнь и мировоззрение. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для сборной Норвегии этот турнир стал настоящей сказкой. За шесть недель, проведенных на полях США, скандинавы завоевали любовь болельщиков не только результатом, но и своей игрой. В интервью изданию ВГ Эрлинг Холанд назвал этот период «самыми сумасшедшими 40 днями в своей жизни» и отметил, что у него не хватает слов, чтобы описать всё произошедшее.

Историческая победа и национальный подъем

По ходу турнира Норвегия удивила мировое футбольное сообщество, одержав победу над Бразилией. Однако для Эрлинга Холанда есть вещи важнее результатов на поле. По его мнению, команде удалось вернуть Норвегию на карту мирового футбола и объединить всю страну. По имеющимся данным, за четвертьфинальным матчем перед Королевским дворцом в Осло наблюдали более 20 тысяч болельщиков.

«Это было просто потрясающе. Обыграть Бразилию — это одно, но меня больше трогает то, что мы смогли заявить о Норвегии на весь мир. Думаю, этот турнир изменил и Норвегию, и меня. За последние шесть недель мы испытали столько эмоций, что их трудно осознать», — говорит нападающий.

Болезненное поражение, но высокая гордость

Четвертьфинальный матч против Англии завершился для Норвегии драматично. Эрлинг Холанд остановился на некоторых судейских решениях по ходу игры. В частности, он вспомнил спорные моменты, когда при счете 1:1 Норвегия могла забить гол, а также попадание в перекладину. Как сообщает Goal.com, футболист подчеркнул, что именно эти мелкие детали решили исход игры.

«В конечном счете, я просто горжусь. Я гордился своей командой на протяжении всего пути. Надеюсь, этот результат объединил людей. Мы должны извлечь из этого уроки и стать сильнее. А сейчас я устал, пришло время немного отдохнуть и уйти в отпуск», — добавил форвард «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанд доказал, что является лидером не только на клубном уровне, но и в составе национальной сборной. Ожидается, что его выступление в США ознаменует начало новой эры для норвежского футбола. Теперь нападающий после короткого перерыва вернется в расположение клуба для подготовки к матчам Английской Премьер-лиги.