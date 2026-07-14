Жюль Кунде отреагировал на слова Ламина Ямаля: столкновение звезд Барселоны

·25·Спорт
Жюль Кунде отреагировал на слова Ламина Ямаля: столкновение звезд Барселоны

В преддверии полуфинала чемпионата мира противостояние между сборными Испании и Франции накаляется не только на поле, но и за его пределами. Две главные звезды «Барселоны» — защитник Жюль Кунде и юный талант Ламин Ямаль — станут соперниками в этом важном матче. Смелые высказывания 17-летнего Ямаля перед игрой вызвали большой резонанс в прессе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Блистающий в составе сборной Испании Ламин Ямаль после победы над Бельгией в четвертьфинале подчеркнул, что сборная Франции должна их бояться. По сообщению Goal.com, молодой нападающий напомнил о превосходстве Испании в предыдущих турнирах и выразил полную уверенность в силе своей команды. Многие эксперты расценили это как неуважение к сопернику.

Однако защитник сборной Франции Жюль Кунде тепло отозвался о своем одноклубнике, пытаясь разрядить обстановку. По его словам, в словах Ямаля нет никакого оскорбления или пренебрежения. «Мы не почувствовали никакого неуважения со стороны Ламина. Я очень хорошо его знаю, это просто признак его уверенности в себе и дополнительной мотивации», — подчеркнул Кунде на пресс-конференции.

Психологическое давление и тактическая борьба на поле

Слова Ямаля «Если кто-то и должен бояться, то это не мы, а Франция» были встречены в стане французов по-разному. Например, новичок «Реал Мадрида» Ибраима Конате отреагировал на эту провокацию более резко. По его мнению, команда не должна обращать внимание на подобные разговоры, а должна сохранять скромность и готовиться только к игре.

Кунде же отметил, что необходимо сосредоточиться на тактических аспектах. Признавая, что сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте не имеет равных в мире по контролю мяча, защитник намекнул, что Франции нужно немного изменить свой стиль игры. Для «трехцветных», которые обычно полагаются на надежную оборону и быстрые контратаки, главной задачей станет сбивание ритма испанцев.

Этот полуфинальный матч станет не только битвой двух грандов, но и дуэлью игроков «Барселоны». Очевидно, что Кунде приложит все свое мастерство, чтобы остановить юного одноклубника. Победитель матча между Испанией и Францией получит путевку в финал, что делает эту игру самой важной в сезоне для обеих сторон.

Для узбекистанских футбольных болельщиков это противостояние также вызывает большой интерес, поскольку в составах обеих сборных собраны звезды мирового уровня. Ожидается, что этот матч, который пройдет в Далласе, станет одной из самых напряженных игр турнира.

ФутболИспанияФранцияЖюль КундеЛамин Ямаль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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