В Норвегии создали роботизированные руки, имитирующие движения человека

Норвежская компания 1Кс представила роботизированные руки нового поколения, способные практически полностью повторять движения человеческих рук. Разработчики утверждают, что устройство предназначено для помощи людям в повседневной жизни и способно с высокой точностью выполнять сложные и деликатные манипуляции.

На демонстрационных видео показано, как робот вкручивает лампочку, срывает виноград, не повреждая гроздь, а также помогает снимать одежду. Это доказывает, что устройство способно не только на силовые, но и на очень осторожные движения.

Благодаря высокоточным сенсорам и механизму, работающему по принципу сухожилий человеческой руки, робот может бережно захватывать предметы и выполнять тонкие задачи. В связи с этим планируется, что в будущем данная технология будет использоваться в домашнем хозяйстве, сфере ухода и многих других областях.

По данным компании, продажи роботизированных рук начнутся в текущем году. Стоимость устройства составляет 20 тысяч долларов, а подписка на его использование обойдется примерно в 500 долларов в месяц.