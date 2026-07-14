Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6

·1·Технологии
Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6

Компания Lenovo пополнила свою линейку продуктов мини-ПК нового поколения ТинкКентре нео 50к Ген 6. Это устройство отличается компактными размерами и неожиданно высокой производительностью. Несмотря на корпус объемом всего 1 литр, оно способно справляться не только с офисными задачами, но и запускать современные игры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новая модель предназначена для работы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Размеры устройства составляют 179 кс 183 кс 37 мм, а вес — всего 1,1 кг. Техника такого малого объема позволяет значительно сэкономить место на рабочем столе, что крайне важно для современных минималистичных офисов и домашних рабочих мест.

Процессоры Intel Lunar Lake и игровые возможности

Главная особенность ТинкКентре нео 50к Ген 6 заключается в его аппаратной части. Компьютер оснащен новейшими процессорами Intel архитектуры Lunar Lake. Покупатели могут выбрать одну из моделей: Core Ultra 5 226В или более мощную Core Ultra 7 256В. Эти чипы известны своей энергоэффективностью и высоким графическим потенциалом.

Хотя этот мини-ПК не считается профессиональным игровым устройством, его встроенная графическая система способна стабильно запускать многие современные игры на минимальных настройках. Это делает его универсальным устройством: его можно использовать для работы днем и для развлечений вечером.

Говоря о технических характеристиках устройства, стоит отметить, что оно оснащено 16 GB оперативной памяти (RAM). Особенность процессоров Lunar Lake заключается в том, что чипы памяти расположены непосредственно на подложке процессора. По этой причине пользователи не смогут самостоятельно расширить объем оперативной памяти в будущем.

Связь и интерфейсы

Для хранения данных в устройство установлены ССД-накопители объемом от 512 GB. Также, в зависимости от конфигурации модели, поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 или новейший Wi-Fi 7. Набор портов для подключения внешних устройств также весьма богат:

  • Пять портов УСБ-А;
  • Один порт USB-C;
  • Видеовыходы HDMI и ДисплайПорт;
  • Сетевой порт РДж45.
Стартовая цена модели Lenovo ТинкКентре нео 50к Ген 6 установлена на уровне 1180 долларов. Ожидается, что на рынке Узбекистана это устройство привлечет внимание бизнес-пользователей премиального сегмента благодаря своей компактности и использованию новых технологий Intel.

LenovoThinkCentreIntelМини-ПКТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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