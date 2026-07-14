Вардавар — один из самых веселых и ярких праздников в Армении

·25·Мир
Вардавар — один из самых веселых и ярких праздников в Армении

Праздник Вардавар, который ежегодно отмечается в Армении летом, считается одной из самых ярких и веселых традиций страны. В этот день люди на улицах обливают друг друга водой, делясь праздничным настроением.

Вардавар празднуется через 14 недель после Пасхи и, согласно христианским традициям, связан с религиозным праздником Преображения Господня. В этот день практически во всех регионах Армении и стар, и млад обливают друг друга водой и высказывают добрые пожелания.

Историки отмечают, что корни Вардавара уходят в дохристианские времена. Согласно некоторым источникам, праздник связан с обрядами, проводившимися в древнеэллинистическую эпоху в честь богини любви и красоты Афродиты. Позже он слился с христианскими традициями и приобрел свой нынешний вид.

Люди на открытом воздухе веселятся, обливая друг друга водой из ведер.

В наши дни Вардавар отмечается не только как религиозный, но и как народный праздник. В этот день улицы наполняются праздничным шумом, а туристы вместе с местными жителями принимают участие в традиции обливания водой. Таким образом, Вардавар признан одним из самых любимых праздников в Армении, воспевающим радость, единство и летнее настроение.

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